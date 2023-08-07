Ruhun Duymaz dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Ruhun Duymaz dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Fox TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Ruhun Duymaz izleyicileri, Ruhun Duymaz dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Ruhun Duymaz dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Ruhun Duymaz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 24 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Ruhun Duymaz dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Ruhun Duymaz dizi çekimleri nerede yapıldı?
Ruhun Duymaz dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir.
Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral'ı (Tuğrul Tülek)yakalamak üzere peşindedir. Bu operasyon için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)'i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece(Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar. Hilal'in Londra'dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur'un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur'un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.
Burcu Özberk - Ece Çetinel
Şükrü Özyıldız - Onur Karasu
Tuğrul Tülek - Civan Koral
Aslı Sümen - Hilal Koral
Şehsuvar Aktaş - Müfit
Zuhal Gencer - Handan Koral
Ülkü Duru - Ayla