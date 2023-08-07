Fox TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Ruhun Duymaz izleyicileri, Ruhun Duymaz dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Ruhun Duymaz dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Ruhun Duymaz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 24 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Ruhun Duymaz dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Ruhun Duymaz dizi çekimleri nerede yapıldı?

RUHUN DUYMAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ruhun Duymaz dizisi genel olarak İstanbul ve ilçelerinde çekilmektedir.

RUHUN DUYMAZ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral'ı (Tuğrul Tülek)yakalamak üzere peşindedir. Bu operasyon için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)'i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece(Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar. Hilal'in Londra'dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur'un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur'un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

RUHUN DUYMAZ OYUNCU KADROSU

Burcu Özberk - Ece Çetinel

Şükrü Özyıldız - Onur Karasu

Tuğrul Tülek - Civan Koral

Aslı Sümen - Hilal Koral

Şehsuvar Aktaş - Müfit

Zuhal Gencer - Handan Koral

Ülkü Duru - Ayla