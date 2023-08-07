Ruhun Duymaz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 24 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız paylaşmaktadır. Ruhun Duymaz canlı izle! Kanal D Ruhun Duymaz 3. bölüm canlı izle!

RUHUN DUYMAZ KONUSU NE?

FOX ekranlarında yayınlanacak dizide; Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral(Tuğrul Tülek)'inpeşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur. Civan'ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder. Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır. Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur'un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Onur ve Ece; gece ve gündüz kadar iki zıt kutup, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.

RUHUN DUYMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral'ı (Tuğrul Tülek)yakalamak üzere peşindedir. Bu operasyon için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)'i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece(Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar. Hilal'in Londra'dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur'un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur'un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

RUHUN DUYMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ece'nin hırsız olduğu ortaya çıkar. Kime çalıştığını, amacının ne olduğunu anlatmaz. Onur ise onu hapse yollamaya karar vermiştir. Yalnız ufak bir sorun vardır. Civan Koral nişan fiyaskosundan sonra Onur ve ailesinin evlerine girmesini yasaklar. Eve girebilen ve teşkilata bilgi sızdırabilecek tek kişi Ece'dir. Ece sonunda işbirliğine yanaşır ama Onur'un operasyonunu mahveder.

RUHUN DUYMAZ CANLI İZLE

Bu akşam yeni bölümüyle FOX ekranlarında yayınlanacak diziyi FOX platformlarından takip edebilirsiniz.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

• Burcu Özberk - Ece Çetinel

• Şükrü Özyıldız - Onur Karasu

• Tuğrul Tülek - Civan Koral

• Aslı Sümen - Hilal Koral

• Şehsuvar Aktaş - Müfit

• Zuhal Gencer - Handan Koral

• Ülkü Duru - Ayla