Bu akşam ilk bölümüyle FOX ekranlarında yayınlanacak dizide; Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yas¸ında daire bas¸kanlıgˆına terfi etmis¸ bas¸arılı bir istihbarat ajanıdır ve bir su¨redir Tu¨rkiye'nin en bu¨yu¨k kuyumculuk s¸irketinin sahibi Civan Koral(Tuğrul Tülek)'inpes¸indedir. Koral Mu¨cevherat'ı kirli is¸leri ic¸in paravan olarak kullanan Civan, bir suc¸ o¨rgu¨tu¨nu¨n Tu¨rkiye temsilcisidir.Ruhun Duymaz canlı izle! Kanal D Ruhun Duymaz 1. bölüm canlı izle!

RUHUN DUYMAZ KONUSU NE?

Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yas¸ında daire bas¸kanlıgˆına terfi etmis¸ bas¸arılı bir istihbarat ajanıdır ve bir su¨redir Tu¨rkiye'nin en bu¨yu¨k kuyumculuk s¸irketinin sahibi Civan Koral(Tuğrul Tülek)'inpes¸indedir. Koral Mu¨cevherat'ı kirli is¸leri ic¸in paravan olarak kullanan Civan, bir suc¸ o¨rgu¨tu¨nu¨n Tu¨rkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur. Civan'ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder. Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır. Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur'un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Onur ve Ece; gece ve gündüz kadar iki zıt kutup, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.

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Bu akşam ilk bölümüyle FOX ekranlarında yayınlanacak diziyi FOX platformlarından takip edebilirsiniz.