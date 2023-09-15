Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı FOX TV'nin yazlık dizisi Ruhun Duymaz final mi yapıyor? Yarın akşam 8. bölümü yayınlanacak olan dizi 9. bölümle ekranlara veda edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, Ruhun Duymaz bitti mi, bitiyor mu, ne zaman final yapacak? Burcu Özberk'in dizisi final mi? Detaylar haberimizdedir…

RUHUN DUYMAZ BİTTİ Mİ, BİTİYOR MU, NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Başrollerinde Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer ve ülkü Duru'nun yer aldığı FOX TV'nin yazlık dizisi Ruhun Duymaz için final kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cumartesi günü 8. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi, 9. bölümle de ekran macerasını noktalayacak. Kanal ve yapım şirketinden final kararıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız

RUHUN DUYMAZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yaşında daire başkanlığına terfi etmiş başarılı bir istihbarat ajanıdır ve bir süredir Türkiye'nin en büyük kuyumculuk şirketinin sahibi Civan Koral (Tuğrul Tülek)'in peşindedir. Koral Mücevherat'ı kirli işleri için paravan olarak kullanan Civan, bir suç örgütünün Türkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur. Civan'ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder. Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır. Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur'un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Birbirine zıt karakterler olan Onur ve Ece, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.

Burcu Özberk

Şükrü Özyıldız