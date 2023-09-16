Ruhun Duymaz 8.bölüm CANLI İZLE! 16 Eylül Ruhun Duymaz yeni bölüm İZLE! Ruhun Duymaz dizisi FULL İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin takipçileri tarafından Ruhun Duymaz bu haftaki bölümü araştırılıyor. İşte, Ruhun Duymaz 8.bölüm izleme linki!

RUHUN DUYMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Onur, operasyonun ortasında olmasına rağmen bir an duygularına yenilmiş ve Ece'nin öpücüğüne karşılık vermiştir ancak hemen kendine gelir. Ece'yi öylece bırakıp gider. Silahları ele geçirir, hatta Civan'ı yakalayacak kanıtı da elde ederler. Onur'un silahların teslim edileceği Hazarı yakalamak için Bulgaristan'a gitmesi gerekir. Ece'yi İstanbul'da bırakır, yola çıkar. Teşkilata haber gelir; Bulgaristan'da çatışma çıkmıştır ve bir yaralı vardır. Ayla ve Ece, hemen hastaneye koşarlar. Hilal, Koral Mücevherat'ta Onur'un tasarlayacağı yeni bir koleksiyon çıkarmaya Civan'ı ikna eder. Haberi vermek için Onur'u aradığındaysa açan olmaz.

RUHUN DUYMAZ 8.BÖLÜM İZLE!

Ruhun Duymaz yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Ruhun Duymaz 8. bölümü FOX TV kanalında saat 20.00'de yayınlanacaktır.