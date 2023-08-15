Ruhun Duymaz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5. bölüm fragmanı izle! Ruhun Duymaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Ekranların beğenilen dizisi Ruhun Duymaz bugün 3. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Ruhun Duymaz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 5. bölüm fragmanı izle! Ruhun Duymaz 5. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Ruhun Duymaz dizisinden yayın gününe özel, hayranları sevindirecek yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız ile beraber başarılı oyuncular Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer ve Ülkü Duru da boy gösteriyor. Ruhun Duymaz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 5. bölüm fragmanı izle!

RUHUN DUYMAZ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ruhun Duymaz'nun bugünkü 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ KONUSU

Ece ve Onur, Kameryanlar'ın kolyesini çalmayı başarır. Fakat Ece servet değerinde kolyeyi düşürmüştür. Onur ve Ece için yepyeni bir kriz ortaya çıkar. Civan kolyenin çalınmasından sonra, ciddi anlamda köşeye sıkışır. Kolyeyi çalan hırsızın peşine düşerken ucu teşkilata değecek bir ipucu yakalar. Onur ve Ece ise kolyeyi düştüğü yerden almak için bambaşka kimliklere bürünmek zorunda kalırlar. Onur için Ece'yle çalışmak adeta kabus gibidir, ama bir taraftan da kendini ona kaptırmaya başlar.