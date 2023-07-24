Ruhun Duymaz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2. bölüm fragmanı izle! Ruhun Duymaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Ekranların beğenilen dizisi Ruhun Duymaz bugün 1. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Ruhun Duymaz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 2. bölüm fragmanı izle! Ruhun Duymaz 2. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Ruhun Duymaz dizisinden yayın gününe özel, hayranları sevindirecek yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız ile beraber başarılı oyuncular Tuğrul Tülek, Aslı Sümen ve Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer ve Ülkü Duru da boy gösteriyor. Ruhun Duymaz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 2. bölüm fragmanı izle!

RUHUN DUYMAZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ruhun Duymaz'nun bugünkü 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ KONUSU

nur Karasu (Şükrü Özyıldız) genç yas¸ında daire bas¸kanlıgˆına terfi etmis¸ bas¸arılı bir istihbarat ajanıdır ve bir su¨redir Tu¨rkiye'nin en bu¨yu¨k kuyumculuk s¸irketinin sahibi Civan Koral(Tuğrul Tülek)'inpes¸indedir. Koral Mu¨cevherat'ı kirli is¸leri ic¸in paravan olarak kullanan Civan, bir suc¸ o¨rgu¨tu¨nu¨n Tu¨rkiye temsilcisidir. Civan'ın yaptığı yasadışı işlerle ilgili belgeleri evindeki kasada sakladığını düşünen Onur, eve girip çıkabilmek için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen) ile sevgili olur. Civan'ın yurt dışına yerleşeceğini öğrendiğinde onu elden kaçırmadan belgeleri alabilmek adına Onur ani bir kararla Hilal'e evlenme teklif eder. Planı nişan günlerinde kasayı açmak ve kardeşinin nişanı için orada olan Civan'ı tutuklamaktır. Hesaba katmadığı şey ise; Hilal'in yakın arkadaşı Ece (Burcu Özberk) olur. Ece Onur'un ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırken; Onur tarafından yakalanması onun da planlarını alt üst eder. Onur ve Ece; gece ve gündüz kadar iki zıt kutup, hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.