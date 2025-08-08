Ruhsatı iptal edilen 21 özel okul hangileri? MEB hangi özel okulları kapattı?

MEB, özel okullara yönelik sıkı denetimler kapsamında mevzuata aykırı faaliyet gösteren kurumlara karşı yaptırımlarını sürdürüyor. Denetimlerde; hayalet öğrenci uygulaması, devamsızlık takibinin yapılmaması, Bakanlık onaylı ders kitaplarının kullanılmaması, okul ücretlerinde usulsüzlük, ruhsatta yer alan isim dışında tabela kullanımı ve izinsiz program uygulamaları gibi birçok ihlal tespit edildi. Peki, Ruhsatı iptal edilen 21 özel okul hangileri? İşte detaylar...

MEB'İN DENETİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında düzenli olarak özel okulları denetliyor. Tespit edilen ihlaller hakkında idari işlem uygulanıyor ve gerekirse ruhsat iptali kararı veriliyor.

MEB RUHSAT İPTALİ GEREKÇELERİ NELERDİR?

Hayalet öğrenci göstererek haksız kazanç sağlamak,

Devam-devamsızlık takibinde usulsüzlük,

Onaysız veya mevzuata aykırı ders materyali kullanımı,

Ruhsatta olmayan isim ve tabela kullanımı,

Sosyal medyada yanıltıcı reklamlar ve ilanlar.

Denetimlerde; hayalet öğrenci uygulaması, devamsızlık takibinin yapılmaması, Bakanlık onaylı ders kitaplarının kullanılmaması, okul ücretlerinde usulsüzlük, ruhsatta yer alan isim dışında tabela kullanımı ve izinsiz program uygulamaları gibi birçok ihlal tespit edildi.

Bu ihlaller sonucunda son denetimlerde 9 okulun daha çalışma ruhsatı iptal edildi. Daha önceki iptallerle birlikte, mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okul kapatılmış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ' Millî Eğitim Bakanlığınca özel okullara yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılıyor.

Başta hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı. Bu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.

Bu kapsamdaki bazı incelemeler ve soruşturmalar, ruhsat iptaliyle sonuçlandı. Daha önce usulsüzlükler nedeniyle 12 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmişti, son denetimler doğrultusunda 9 okulun daha çalışma izni iptal edildi. Böylece mayıs ayından bu yana toplam 21 okulun ruhsatı iptal edilmiş oldu.

Fahiş fiyatla mücadele başta olmak üzere, ders kitaplarının kullanımı, kurum isimlerinin mevzuata uygunluğu, hayalet sınıf uygulamaları gibi hususların yanı sıra kurum tabelalarında farklı isim kullanan veya sosyal medyada yanıltıcı ilan ve reklamlarla velileri zarara uğratan kurumlara yönelik yürütülen sıkı takipler devam edecek.' ifadeleri kullanıldı.