Ruhat Mengi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ruhat Mengi hayatı ve biyografisi!

Ruhat Mengi kimdir? Türk gazeteci, yazar ve köşe yazarı Ruhat Mengi yaptığı açıklamalarla ve yazılarıyla gündem olan isimler arasında yer alıyor. Peki, Ruhat Mengi kimdir? Ruhat Mengi nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ruhat Mengi hayatı hakkında bilgiler haberimizde...

RUHAT MENGİ KİMDİR?

Ruhat Mengi 1951 doğumlu Türk gazeteci, yazar ve köşe yazarıdır.

Adana senatörlüğü ve milletvekilliği yapmış olan Mehmet Ünaldı'nın kızı olarak dünyaya geldi. Annesi ise öğretmendir. Ortaokul ve liseyi Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladı ve ardından yüksek tahsiline ODTÜ'de başladı.

Ruhat Mengi ODTÜ'de ODTÜ Mühendislik Fakültesi'nde mühendislik eğitimi görürken, son yılında İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'ne (eski adıyla The University of Manchester Institute of Science and Technology) transfer yaptı ve buradan 1978 yılında mezun oldu.

Stajını İngiltere'de Sittingbourne Shell Araştırma Merkezi'nde yapan Ruhat Mengi, Türkiye'ye döndükten sonra da Türkiye Petrolleri Araştırma Merkezi'nde bir süre mühendis olarak çalıştı.

Gazeteciliğe bir Günaydın Grubu gazetesinde köşe yazarı olarak başladı ve televizyon programcılığıyla devam etti. Çeşitli kanallarda haber, sohbet, müzik programları yaptıktan sonra 1989 yılı Ocak ayında Sabah gazetesine geçti.

Birkaç yıl hem TV hem de yazılı basında çalışan Mengi, Tansu Çiller'in başbakan olduğu dönemde, atv'de yaptığı Spot' haber programının kesilmesi, onun yaptığı siyasi baskılar sonucu televizyon programını yapmaya uzun süre ara verdi.

2002 yılında Sabah gazetesinden ayrılarak Vatan gazetesini kuran "Bağımsız Gazeteciler Grubu" arasında yer aldı.

Bir süre sonra Star TV'de, kendisinin hazırlayıp sunduğu "Her Açıdan" isimli haber programıyla yeniden televizyonculuğa dönen Mengi, 5 yıl izleme rekorları kıran bu program baskılar sonucunda yayından kaldırıldı.

2002 yılı öncesinde Türk Ceza Kanunu'na kadın ve çocuklara karşı şiddet, tecavüz gibi konularda haksızlığa neden olacak yasa tasarısına karşı yazdığı yazılar nedeniyle 2 ünlü hukuk profesörünün açtığı 150 milyarlık davalarda Ruhat Mengi'nin savunmasını kadın örgütlerinden; aralarında eski Kadın ve Aile Bakanı Onay Alpago, KA-DER baskanı Hülya Gülbahar, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sema Kendirci, Mor Çatı Kadın Sığınma Evi Kurucusu Canan Arın gibi Türkiye'nin en ünlü kadın hakları savunucusu avukatları yaptı.

Türkiye Eğitim Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden, yerel platformlardan, dergilerden çeşitli ödülleri olan Mengi, Türk Kadınlar Birliği, Kadın Hakları Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği gibi kadın kuruluşlarının önemli ödüllerini almıştır.

Ayrıca 2006 yılında Dünya Lions Kulüpleri'nin ödülü olan Melvyn Jones'u da Türkiye'den Uğur Dündar'la birlikte Ruhat Mengi'ye verilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan anket sonuçlarına göre verilen ve 2010 yılında altıncısı düzenlenen İletişim Ödülleri'nde Ruhat Mengi'yle Her Açıdan isimli programı ile 2013 yılında da aynı Üniversitede "En İyi Gündem Programı" ödülüne layık görülmüştür.

Mengi, 2013 yılında da aynı Üniversitenin 22 bin öğrencisi , aralarında yapılan ankete 19 bine yakın öğrencilerden "Yılın en iyi köşe yazarı" seçilmiştir. Vatan gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Vatan gazetesindeki işine 5 Aralık 2013'te son verilmiştir. Halk TV'de de Her Açıdan Programının yapımcısı ve sunucusu olarak görev yapmıştır.