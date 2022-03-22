Rüçhan nedir merak edilen konuların başında geliyor. Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Rüçhan oldu. Rüçhan ifadesini günlük hayatımızda sıklıkla duyabiliyoruz. Peki, Rüçhan ne demek? Rüçhan hakkı nedir? Rüçhan TDK anlamı nedir? İşte detaylar...

RÜÇHAN NE DEMEK?

Rüçhan kelimesi öncelik ve üstünlük anlamlarına gelmektedir.

RÜÇHAN HAKKI NEDİR?

Rüçhan hakkı, yasal olarak tanınan öncelik hakkı demektir.

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