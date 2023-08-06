Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Rüçhan Çamay hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Rüçhan Çamay'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Rüçhan Çamay kimdir? Rüçhan Çamay kaç yaşında, nereli? Rüçhan Çamay hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Rüçhan Çamay hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Rüçhan Çamay'ın hayatını araştırıyor. Peki, Rüçhan Çamay kimdir? Rüçhan Çamay kaç yaşında, nereli? Rüçhan Çamay hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

RÜÇHAN ÇAMAY KİMDİR?

Fatma Rüçhan Çamay (d. 30 Mayıs 1931, İstanbul), Türk ses ve sahne sanatçısı ve sinema oyuncusu. Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarındandır. 1960'lı yıllarda Türkçe pop müzik plakları ile tanındı. Türkiye'de henüz televizyonun olmadığı dönemde ABD'de CBS televizyon kanalından bir programa katılarak televizyon ekranına çıkan Türkiye'nin ilk sanatçısı oldu. 1976 yılında çıkardığı "Para Parra Parrra" adlı plağı, o dönemin çok satılan plakları arasına girdi.

1931 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Mebrure Hanım (Hasekin), babası Asım Bey'dir (Çamay). Annesi ve babası o henüz bir yaşındayken ayrıldı. Çocukluğunda bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra, Ankara Radyosu'nda Türkiye'nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak çalışan annesi tarafından Ankara'da büyütüldü. İlkokul ikinci sınıftan itibaren Maarif Koleji'nde yatılı olarak eğitim gördü. Müzik yeteneğini, müzik öğretmeni Celal İnce fark etti. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Piyano ve Şan Bölümlerinde eğitim aldı. 12 yaşında konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi. Sahneye ilk kez 1947 yılında İstanbul'da çıktı. Konservatuvar eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a yerleşti. Taksim Belediye Gazinosu'nda bir Belçikalı kimliğinde şarkı söylemeye başladı; "Fransız vedeti (şarkıcı) Rüşan" adını kullandı; Türk olduğu anlaşılınca Taksim Belediye Gazinosu'nun gece kulübü bölümünde orkestra şarkıcısı olarak devam etti. Aynı yıl Kani Kıpçak'ın yönettiği, baş rolünde Cahide Sonku'nun oynadığı Yuvamı Yıkamazsın adlı filmde rol aldı.