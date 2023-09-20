Rüçhan Adlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Rüçhan Adlı hayatı ve biyografisi!
Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Rüçhan Adlı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Rüçhan Adlı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Rüçhan Adlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Rüçhan Adlı hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Rüçhan Adlı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Rüçhan Adlı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Rüçhan Adlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Rüçhan Adlı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
RÜÇHAN ADLI KİMDİR?
Rüçhan Adlı (1923, İstanbul - 1995, İstanbul), Eski Galatasaray asbaşkanı, iş insanı. 1962- 1983 yılları arasında Türkan Şoray'la birlikte yaşamıştır. Şoray'ın Türker İnanoğlu ile çalışmasını yasaklamıştır. Yirmi yıl süren ilişkileri, Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evlenmesiyle sona ermiştir.