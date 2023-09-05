Ruby Franke kimdir, kaç yaşında soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ruby Franke olayı merak konusu oldu. Peki, Ruby Franke olayı nedir? Ruby Franke kimdir, İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Ruby Franke tutuklandığı yönünde haberlerle gündeme geldi. Ruby Franke olayı kısa sürede gündem olurken kullanıcılar tarafından detaylar araştırılmaktadır. Ruby Franke kimdir, kaç yaşında merak konusu oldu. Peki, Ruby Franke olayı nedir? Ruby Franke kimdir, İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

RUBY FRANKE KİMDİR?

Ruby Franke, YouTube üzerinde aile yaşamı ve günlük vlogları ile tanınan bir internet ünlüsüdür. Franke, '8 Passengers' adlı kanalı üzerinden ailesinin günlük yaşamını, seyahatlerini ve maceralarını paylaşmaktadır. Ayrıca, çocuklarıyla olan etkileşimlerini ve aile içi dinamiklerini de takipçileriyle paylaşıyor.

RUBY FRANKE OLAYI NEDİR?

8 Passenger kanalının sahibi Ruby Franke çocuk istismarı suçları sebebiyle tutuklanmıştır. 6 çocuk annesi Ruby Franke, YouTube hesabına yüklediği videolarla tanınmıştır. Franke'nin 12 yaşındaki oğlu Russel, ayak bileklerinde koli bandı ve yaralı bir şekilde komşunun evine giderek yiyecek ve su istemiştir. Komşunun polise şikayet etmesi sonucunda Ruby Franke'nin olayı ortaya çıkmış ve tutuklanmıştır.