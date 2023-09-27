Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde düzenlediği operasyonda, Ermenistan'ın lideri Ruben Vardanyan, Ermenistan'a geçmeye çalışırken sınır muhafızları tarafından gözaltına alındı. Vardanyan, Bakü'ye getirildi ve ilgili devlet kurumuna teslim edildiği bildirildi. Peki, Ruben Vardanyan kimdir, yakalandı mı? İşte detaylar…

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni rejiminin lideri Ruben Vardanyan gözaltına alındı. Peki, Ruben Vardanyan kimdir, yakalandı mı? İşte detaylar…

RUBEN VARDANYAN YAKALANDI MI?

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, Vardanyan'ın Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, Vardanyan'ın Bakü'ye getirilerek ilgili devlet kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Ruben Vardanyan (solda) ve Arayik Harutyunyan

DEVLET BAKANI OLARAK GÖREV ALMIŞTI

Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı.

AZERBAYCAN ALEYHİNE KIŞKIRTICI AÇIKLAMALARDA BULUNUYORDU

Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı. Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyordu.

Ruben Vardanyan

RUBEN VARDANYAN KİMDİR?

Ruben Vardanyan, 1968 yılında Erivan'da doğdu. Soy kökeni dedesi tarafından Erzurum'a, anne tarafından ise Tiflis'e kadar uzanıyor. Yıllarca Rusya'da yaşayan ve kazancını Rusya'da elde eden bir kişinin, aniden Rus vatandaşlığından vazgeçerek Karabağ'a taşınması, birçok insanın kafasında soru işaretleri yaratıyor. Vardanyan'ın Karabağ'da bir evi olup olmadığı hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Ruben Vardanyan, servetinin 1 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen bir işadamı ve yatırım bankacısıdır. Ayrıca, Ermenistan'daki kalkınma projeleriyle tanınmaktadır. Hayırsever bir imaj oluşturmak amacıyla çalışan bu Rus milyarder, dünya çapında tanınmış Aurora Ödülü'nün verildiği IDeA Vakfı'nın kurucusudur ve aynı zamanda Dilijan'daki United World College Dilijan adlı seçkin bir okulu da kurmuştur.