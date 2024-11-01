Ruben Amorim kimdir? Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim kimdir

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, takımın başına Sporting'ten Ruben Amorim'i getirdiğini duyurdu. Amorim, Manchester United ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak.Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim kimdir

MANCHESTER UNİTED'IN YENİ HOCASI RUBEN AMORİM KİMDİR?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe maçı sonrası Erik ten Hag ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig devi Manchester United, yeni hocasını buldu.

Günlerdir merakla beklenen hoca arayışını sürdüren İngiliz temsilcisi, takımın başına Sporting'ten Ruben Amorim'in getirildiğini duyurdu.

RUBEN AMORİM HAKKINDA

Ruben Filipe Marques Amorim Portekizce telaffuz: ['?ub?n ?mu'?i](d. 27 Ocak 1985, Lizbon), orta saha pozisyonunda oynamış eski Portekizli millî futbolcudur. Şu anda Sporting Lizbon teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Oyun Tarzı

Oyun tarzı hemşehrisi Tiago'ya benzer, her ikisi de orta sahanın merkezinde oynamaktadırlar ve ikisi de hem defansif hem de ofansif oynamaktadırlar. Amorim ekstra olarak sağ bek pozisyonunda da oynayabilmektedir.

Millî kariyeri

Amorim, Hollanda'da düzenlenen 2007 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Portekiz 21 yaş altı millî futbol takımının formasını giydi. Bu turnuvada İtalya 21 yaş altı millî futbol takımına elendiler ve böylece bir sonraki yıl 2008 Yaz Olimpiyatları'nda yer alma şanslarını yitirdiler.

10 Mayıs 2010 tarihinde, 2010 FIFA Dünya Kupasıiçin 23 üst düzey futbolcu listesinde olmasına rağmen, altı yedek oyuncu listesinde seçildi.