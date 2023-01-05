Oyunculara yönelik grafik işlemcileri üretmesiyle tüm dünyada tanınan Nvidia geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel etkinlik kapsamında yeni ekran kartı GeForce RTX 4070 Ti'nin tanıtımını yapmıştı. .2023 yılının ilk günlerinde piyasaya çıkan Nvidia RTX 4070i, 12 GB'lık bellek ve 192 bitlik bellek genişliği ile oyun tutkunlarına kendini hayran bıraktı. Peki, Nvidianın yeni ekran kart RTX 4070 özelikleri neler? RTX 4070 modelinin fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Nvidia, merakla beklenen GeForce RTX 4070 Ti ekran kartının Türkiye fiyatını açıkladı.2023 yılının ilk günlerinde piyasaya çıkan Nvidia RTX 4070i, 12 GB'lık bellek ve 192 bitlik bellek genişliği ile oyun severlerin odağında yer aldı.Peki, Nvidianın yeni ekran kart RTX 4070 özelikleri neler? RTX 4070 modelinin fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde...

RTX 4070 TEKNİK ÖZELİKLERİ

Nvidia'nın tanıttığı RTX 4070 Ti ekran kartı modelinde AD104 400 GPU birimi kullanılıyor.

RTX 4070 Tidiğer modellere göre kalıbı biraz daha küçük ve çekirdek sayısı da düşük bir şekilde olduğu görülülyor. RTX 4070 Ti modeli 7860 CUDA çekirdek sayısına sahip olduğu için performans olarak da etkileyici.

Bu ürün 21 Gb/sn veri aktarım hızına sahip olan bu modelin güç kullanımı ise 285 W olarak ifade edildi. RTX 4070 Ti modelinin tüm özellikleri:

TDP: 285 W

Bellek: 12 GB GDDR6X

Bellek ara yüzü: 192 bitÖnerilen PSU: 700 W

Işın izleme çekirdekleri : 3.Nesil

En yüksek çözünürlük: 7680 X 4320

DLSS : DLSS 3

Monitör Desteği: 4