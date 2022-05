RTÜK üyeleri kimdir? RTÜK kaç üyeden oluşur? - Haberler

RTÜK üyeleri kim? Radyo, Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), aldığı kararlar ile gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşlar RTÜK üyeleri kimdir? RTÜK kaç üyeden oluşur? sorularına yanıt ararken RTÜK hakkında detaylar haberimizde...

RTÜK ÜYELERİ KİMLERDİR?

Ebubekir ŞAHİN, Üst Kurul Başkanı

Orhan KARADAŞ, Üst Kurul Başkan Vekili

Ali ÜRKÜT, Üye

Deniz GÜÇER, Üye

İlhan TAŞCI, Üye

Mehmet DANİŞ, Üye

Nurullah ÖZTÜRK, Üye

Okan KONURALP, Üye

Taha YÜCEL, Üye

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, evli ve Zeynep Melike ile Ahmet Burak'ın babasıdır. Ebubekir ŞAHİN, İngilizce bilmektedir.

ORHAN KARADAŞ KİMDİR?

1960 yılında Kars Sarıkamış'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Sarıkamış'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra Türk Haberler Ajansı'nda gazeteciliğe başladı. Askerlik görevini Manisa Demirci'de Yedek Subay Askerlik Şube Başkanı olarak yerine getirdi.

Türkiye Gazetesi'nde Parlamento Muhabiri, İstihbarat Şefi, Haber Müdürü olarak görev yaptı. TGRT Haber Müdürlüğü görevinde bulundu. 1999 Milletvekili genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ikinci sıra Kars Milletvekili adayı oldu. 2001 yılında Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı olarak başladığı görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. TÜRKGÜN Gazetesi'nin kurucuları arasında yer aldı ve bu gazetede Genel Yayın Yönetmenliği ile köşe yazarlığı görevlerinde bulundu. 29 Haziran 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan oylamayla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, daha sonra ise Üst Kurul Başkan vekilliği görevine seçildi. Sürekli basın kartı sahibidir. Evli, Zeynep Ecehan ve Zehra Nilhan'ın babasıdır.

ALİ ÜRKÜT KİMDİR?



1959 Diyarbakır doğumludur. İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

Dicle Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinde 17 yıllık kamu hizmeti vardır. 8 yıl sendikacılık yapmıştır. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Çeşitli siyasi partilerde üst düzey görevlerde bulunmuştur. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 11.07.2019 tarih ve 101'inci Birleşiminde Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyeliğine seçilmiştir.

DENİZ GÜÇER KİMDİR?

1973 yılında doğdu. Ankara Lisesi'nin ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. Meslek hayatına 1992 yılında Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde başladı. 1994 yılında Milliyet Gazetesi Ankara bürosunda çalışmaya başladı. Milliyet gazetesinin ardından 1999 yılında Star Gazetesi'ni kuran ekibe katıldı. Star Gazetesi'nde çalışma hayatı, cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği yaptı, "551. Milletvekili" adıyla siyasi kulisler yazmaya başladı. 2004 yılında Vatan Gazetesi ardından Akşam Gazetesi'ne geçerek parlamento muhabirliği, siyasi kulis yazarlığı ile birlikte haftalık siyasi röportajlar hazırladı. 2014 yılında Vatan Gazetesi'nin Ankara Bürosunun kapatılmasından sonra TV 6 Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2016 yılında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Basından Sorumlu Başdanışmanı olarak göreve başladı.

2015 yılında Türkiye'nin en eski meslek örgütlerinden Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ilk kadın başkanı olarak seçildi ve iki yıl bu görevi sürdürdü. Görev yaptığı gazetelerde röportajlar ve köşe yazılarının yanı sıra çok sayıda habere imza attı. Aralarında "Buradan Bakınca", "Meclis Taksi", "Basın Kulisi", "Kravatsız Siyaset" isimli programların olduğu yapımların sunuculuğunu üstlendi. Etik haberinternet sitesinde köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda TRT Haber Radyo, Radyo 1, Polis Radyosu'nda programlar hazırladı ve sundu.

2009 yılında Akşam Gazetesi'nde yayınlanan Merkezdeki First Lady' haberi ile TGC Sedat Simavi Gazetecilik Ödülünü kazanmıştır.

Alfa Yayınevinden çıkan "Milletvekili Olmak İsteyenlere TBMM Tüyoları" isimli bir kitabı bulunmaktadır.

2017 yılında Milli Savunma Üniversitesi Savunma Bilimleri Enstitüsü, Askeri Tarih Programına yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edilmiş, 2020 yılında "İstiklal Harbi'nde Türk ordusunun Sakarya Nehri doğusuna çekilmesinin ulusal ve uluslararası boyuttaki yansımaları" başlıklı tezini vererek mezun olmuştur.

Halen Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Askeri Tarih Bölümü Doktora öğrencisidir.

Sürekli basın kartı sahibidir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

İLHAN TAŞÇI KİMDİR?

İlhan Taşcı, 1975 yılında Konya-Cihanbeyli'de doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı.

Newyork'ta 11 Eylül 2001 tarihindeki İkiz Kuleler saldırısını düzenlediği ileri sürülen El Kaide'nin Türkiye'deki parasal kaynak ve bağlantılarına ilişkin haberleriyle 2001 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği "Gazetecilik Başarı" ödülüne değer görüldü.

Üst düzey bürokratların da adının karıştığı milyonlarca dolarlık akaryakıt kaçaklığına ilişkin haberleriyle 2005 yılında Bülent Dikmener Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

İlhan Taşcı, Türkiye'nin geniş bir alanında istihbarat çalışması yapmak üzere kurulması öngörülen gizli bir örgütün kurulma hazırlığı ve örgütün harcamalarının örtülü ödenekten karşılanması planlarına ilişkin "Kaçakçılıkta Özel İstihbarat Örgütü" haberleriyle de 2005 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından başarılı gazeteci ödülüne değer görüldü.

İlhan Taşcı, İsmailağa ve Fethullah Gülen cemaatlerine yönelik soruşturmaların siyasi baskılarla durdurularak, dosyaların sümenaltı edilişine ilişkin "Cemaate dokunulamadı" haberleriyle de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen 2009 yılı Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı ödülüne siyasi haber dalında layık görüldü.

Kitapları ve yazılarıyla Türkçe'ye katkılarından dolayı Dil Derneği tarafından 2017'de Onur Ödülüne değer görülen İlhan Taşcı'nın inceleme ve araştırma kitapları arasında; Maskesiz Soygun (15. Basım 2011), Babam Sağ Olsun (5. Basım, 2011), Telekulağın Duydukları (2. Basım, 2009), Cüppeli Adalet (8. Basım 2011), İlahi Adalet (6. Basım 2011) yer alıyor. 2012 yılında yayımlanan Ömrümün Son Hükmü, İlhan Taşcı'nın ilk romanıdır. 2013 yılında mahkemelerde ifade veren gizli tanıkları mercek altına aldığı Kim Bu Gizli Tanıklar, Ne Anlatıyorlar Gizli Tanıdık; 2014 yılında ise yasadışı telefon dinlemelerini irdelediği Paralel Hat kitabı yayımlanmıştır.

İlhan Taşcı, BBC Türkçe servisinin Ankara muhabirliğini yaparak, siyasi analizler yazdı. Taşcı, Halk TV'de de haftalık programlar hazırlayıp, sundu.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından her yıl gerçekleştirilen "Araştırmacı Gazetecilik" kursunda eğitmen olarak görev aldı. TRT Ankara Radyosu'nda yayımlanan Gündem isimli programda haftalık programda haftalık yorumlar yapan İlhan Taşcı, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesidir. Çınar Tümer isminde bir oğlu vardır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından 16.10.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş 22.23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen Daniş, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.

NURULLAH ÖZTÜRK KİMDİR?

Nurullah Öztürk, 1965 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de, liseyi Balikesir'de tamamladı. 1984 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden1988 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası, İstanbul'da 2 yıl bir eğitim kurumunda idarecilik yaptı. 1991-2002 yılları arasında Polis Akademisinde Halkla İlişkiler alanında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından lisansüstü eğitim için İngiltere'ye gönderildi. Galler Üniversitesinde (University of Wales), Hukuk (Kriminoloji) alanında "The Impact of Police-Public Relations on Crime Fighting: with specific reference to reporting crime." "(-Polise yapılan suç ihbarları ışığında-: Suçla Mücadelede Polis Halk İlişkilerinin Etkisi" isimli tez ile Hukuk Yüksek Lisansını (LLM) tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında doktora eğitimi aldı ve derslerini tamamladı. 2002-2003 yılları arasında TBMM'de danışman olarak görev aldı. 2003 yılında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünde (DİE-TÜİK) göreve başladı ve 2 yıl Daire Başkanlığı yaptı. Enstitüdeki görevi sırasında, TKY Koordinatörlüğü, Eğitim Koordinatörlüğü, Stratejik Planlama Başkan Yardımcılığı ve Etik Komisyonu üyeliği görevlerini de yürüttü. 2005 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda göreve başladı. Kısa bir süre Özel Kalem Müdürlüğü yaptıktan sonra 2005-2013 yılları arasında İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığını ve bu süre içinde eş zamanlı olarak yaklaşık 10 ay Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkan Vekilliğini yürüttü. Aynı zamanda Üst Kurulda Etik Komisyonu üyeliği ve Başkanlığı yaptı.

OKAN KONURALP KİMDİR?

09.02. 1973 Adapazarı doğumlu. Baba adı Fuat, anne adı Nermin'dir.

1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden "Sosyolog" unvanıyla mezun oldu.

1998 yılında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı- Araştırmacı Gazetecilik Programını tamamladı. "Kendini Anımsayan Adapazarı" Belgeseli ile 1998 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Belgeseli Ödülünü kazandı.

Uzun yıllar Tempo Dergisi ve Hürriyet Gazetesi'nde Parlamento Muhabirliği yaptı; Diyanet, İslami Hareketler, Siyasi Partiler, Kürt Sorunu ve Azınlıklar konusunda çalışmalar yürüttü, yazı dizileri hazırladı. 2015- 2020 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

H. Gökçen Çamlıyurt Konuralp ile evli olan Okan Konuralp, Aren ve Mavi'nin babasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından 11.03.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

TAHA YÜCEL KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Taha Yücel, 1993 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden yüksek şeref derecesi ile mezun oldu. 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde sayısal karasal yayıncılık planlamasını konu alan tezi ile Yüksek Lisansını (MScEEE) tamamladı ve Yüksek Mühendis derecesi aldı. 1998 yılında ise Başkent Üniversitesinden program birincisi olarak İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesi aldı. 1998 yılına kadar RTÜK'de teknik denetim uzmanı olarak çalıştı ve Türkiye Frekans Planlama, Yönetmelik hazırlama ve Tahsis Komisyonları ile TSE bünyesindeki Radyo Televizyon Standartları Hazırlık Komisyonunda görev aldı. 1998'den 2005'e kadar özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. Yurt içi ve yurt dışında,yayın teknolojileri, sayısal yayıncılık, radyo ve televizyon düzenlemeleri, IPTV ve Mobil TV v.b. konularda seminerler verdi. Uluslar arası alanda yayımlanan makaleleri şunlardır:

(1) Current Issues in Turkish Broadcasting, World Urban Economic Development 2000, World Bank, Prof. Hayrettin Köymen, Mehmet Yağcı, Taha Yücel.

(2) Topography Based Design of the T-DAB SFN for a Mountainous Area, IEEE Transactions on Broadcasting 1997, Dr. Gökhun Tanyer, Taha Yücel, Prof. Selim Şeker.

2005 yılına kadar Televizyon Yayıncıları Derneği Teknik Komisyon Başkanlığı da yapan Taha Yücel TBMM Genel Kurulunun; 13.07.2005 tarihli 126'ncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda ilk kez, 13.07.2011 tarihlive 9'uncu Birleşiminde yapılan seçim sonucunda ikinci kez ve 460 oyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi.Bir dönem RTÜK Başkanvekilliği de yapan Taha Yücel, Aselsan'da Genel Müdür Yardımcılığı ve UGES Sektör Başkanlığı görevini yürütürken 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda üçüncü kez Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

