Almanya'da RSV virüsü sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Virüs nedeniyle ülkedeki çocuk hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri doldu. Vatandaşlar ise RSV Virüsü nedir? RSV Virüsü öldürücü mü? RSV bulaşıcı mı? sorularına yanıt arıyor. RSV Virüsü nedir? RSV Virüsü öldürücü mü? RSV bulaşıcı mı?

Son günlerde herkesin gündeminde olan RSV salgını araştırılıyor. Vatandaşın merakla araştırdığı konu olan RSV hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, RSV Virüsü nedir? RSV Virüsü öldürücü mü? RSV bulaşıcı mı?

RSV VİRÜSÜ NEDİR?

RSV virüsü yani Respiratuar Sinsisyal Virüs; Grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere neden olurken, tedavisinde gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor. Tüm yaş gruplarında özellikle bebekler ve yaşlılarda yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüs, son yıllarda görülme sıklığındaki artışla dikkat çekiyor. Çocukların tümü 2 yaşına kadar en az bir kez RSV ile hastalanmakta ve hayat boyu bu enfeksiyonun tekrarı sık olarak görülmektedir. Büyük çocuk ve erişkinlerde RSV genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu; bebek ve küçük çocuklar ile prematüre doğanlarda, bağışıklık yetmezliği olanlarda ve yaşlılarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları geliştirebilmektedir. Altı aydan küçük bebeklerde alt solunum yolu ( bronşit ve zatürre) enfeksiyonlarının % 35- 50'si RSV virüsüne bağlı olarak gelişir. Alt solunum yolu enfeksiyonu sonrası ölen çocukların % 10'unda kalp hastalığı, %5.5 'nda kronik akciğer hastalığı ve % 4.5'nda prematüre doğum öyküsü olduğu saptanmıştır.

RSV BELİRTİLER NELERDİR?

Çocuklarda genellikle hapşırma, göz yaşarması, burun akıntısı, hafif ateş gibi bulgularla seyreden RSV, grip ve nezle benzeri yapısıyla dikkat çekiyor. RSV virüsünün bulaşması enfekte salgılar ile doğrudan ve yakın temasla oluşabiliyor. RSV virüsü genellikle kış ve erken ilkbahar aylarında yıllık salgınlar şeklinde görülebiliyor.

RSV NASIL ANLAŞILIR?

Solunum yolu rahatsızlığı ile uzman doktorlara gözüken hastaların akciğerleri dinlenir. Hırıltılı solunum olup olmadığına bakılmasının ardından kan testleri, akciğer grafisi gibi tedbirler alınabilir.

RSV KAÇ GÜNDE İYİLEŞİR?

RSV virüsü kişide soğuk algınlığı etkisi yaratırken, normal grip gibi birkaç gün içerisinde uzman doktorlar tarafından gerekli tedaviler ile geçer.

RSV TEDAVİSİ VAR MI?

Bebekler ve yaşlılarda oral yoldan tedavi zor olabileceğinden ilk olarak destek tedavisi önerilir. Sıvı kaybının yerine konması, solunumun takip edilmesi ve oksijen desteği tedavide önem taşır.

Not: Tüm sağlık sorunlarınızda öncelikle doktorunuza danışınız, doktorunuzun verdiği bilgilere göre hareket ediniz.