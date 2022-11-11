RSV tehlikeli mi, kimlerde görülür? sorusu merak ediliyor. Son günlerde herkesin gündeminde olan RSV salgını araştırılıyor. Vatandaşın merakla araştırdığı konu olan RSV hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, RSV tehlikeli mi, kimlerde görülür? RSV nedir? RSV'den korunmak için neler yapılmalıdır?

Rsv solunum yollarını hedef alan bir RNA virüsüdür. RSV tüm yaş gruplarında görülürken, bebeklerde, bağışıklığı zayıf kişilerde ve yaşlılarda hayati tehlike teşkil ediyor. Peki, RSV tehlikeli mi, kimlerde görülür? RSV nedir? RSV'den korunmak için neler yapılmalıdır? İşte detaylar haberimizde...

RSV NEDİR?

RSV virüsü, parainfluenza virüs ailesine mensup olan ve solunum yollarını hedef alan bir RNA virüsüdür. Her yaştan kişiyi enfekte edebilse de özellikle emzirme dönemindeki bebeklerde ve küçük çocuklarda enfeksiyona yol açar. Yetişkinlerde ise hafif soğuk algınlığı semptomları oluştursa da önemli bir sağlık sorununa neden olmaz.

RSV, hava yoluyla veya öksürük sonucu havada asılı kalan virüs içerikli damlacıklar yoluyla bulaşır. Damlacıkların ortamdaki eşyalara bulaşması sonucu, temas yoluyla damlacıkların ağza veya buruna götürülmesi de diğer bir bulaşma yoludur.

Yapılan araştırmalar, RSV'nin çocuklarda en sık görülen akciğer enfeksiyonu etkenlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 57,000'nin üzerinde 5 yaşın altındaki çocukta RSV enfeksiyonu tespit edilmektedir. Bu enfeksiyonlar sıklıkla Eylül ayı ile Mayıs ayı arasında mevsimsel olarak görülür.

RSV KİMLERDE, NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

RSV tüm yaş gruplarında görülürken, bebeklerde, bağışıklığı zayıf kişilerde ve yaşlılarda hayati tehlike teşkil ediyor.

Sağlık uzmanları Kasım ile Mart ayları arasındaki sürenin "viral mevsim" olduğunu biliyor ve RSV ile diğer solunum problemleri için buna göre planlama yapmaları gerekiyor.

Üstelik hastalığın etkisi sadece çocuklar üzerinde değil. Yaşlılar ve bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişiler için de RSV, büyük bir tehlike oluşturuyor.

RSV BELİRTİLERİ NELER?

RSV'yle enfekte olan çoğu sağlıklı yetişkinde virüs, soğuk algınlığı veya grip semptomlarına benzer belirtilere neden oluyor. En yaygınları arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve öksürük var.

Ancak hırıltı ve balgamlı öksürük; enfeksiyonun kötüleştiğini ve alt solunum yollarına yayılarak bronşiyolite (akciğerdeki küçük hava yollarının iltihabı) veya zatürreye (akciğer enfeksiyonu) neden olduğu anlamına gelebilir.