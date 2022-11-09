Son günlerde herkesin soğuk algınlığı yaşamasının üzerine gündemde olan RSV salgını araştırıldı. Arama motorlarında RSV tedavisi var mı? RSV kaç günde iyileşir? RSV salgını nedir? RSV tedavisi var mı? soruları aratılıyor. Üçlü salgı olarak da adı geçen RSV salgını merak ediliyor. Peki, RSV tedavisi var mı? RSV kaç günde iyileşir? İşte merak edilenler...

Rsv tedavisi var mı? sorusu gündemde yer alıyor. Son günlerde herkesin gündeminde olan RSV salgını araştırılıyor. Vatandaşın merakla araştırdığı konu olan RSV hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, RSV tedavisi var mı? RSV kaç günde iyileşir? RSV salgını nedir? RSV tedavisi var mı? İşte detaylar...

RSV TEDAVİSİ VAR MI?

Bebekler ve yaşlılarda oral yoldan tedavi zor olabileceğinden ilk olarak destek tedavisi önerilir. Sıvı kaybının yerine konması, solunumun takip edilmesi ve oksijen desteği tedavide önem taşır.

RSV KAÇ GÜNDE İYİLEŞİR?

RSV virüsü kişide soğuk algınlığı etkisi yaratırken, normal grip gibi birkaç gün içerisinde uzman doktorlar tarafından gerekli tedaviler ile geçer.

RSV NEDİR?

Grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetleri olan RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs; tedavisi gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor. Özellikle bebeklerde ve yaşlılarda hayatı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

RSV BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda genellikle hapşırma, göz yaşarması, burun akıntısı, hafif ateş gibi bulgularla seyreden RSV, grip ve nezle benzeri yapısıyla dikkat çekiyor. RSV virüsünün bulaşması enfekte salgılar ile doğrudan ve yakın temasla oluşabiliyor. RSV virüsü genellikle kış ve erken ilkbahar aylarında yıllık salgınlar şeklinde görülebiliyor.

VAKALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "üçlü salgın" olarak adlandırılan Kovid-19, grip ve RSV'de (Respiratuar Sinsityal Virüs) bu kış ciddi vaka artışı beklendiğini söyledi.

Bu nedenle bağışıklık sisteminin söz konusu enfeksiyonları bir miktar unuttuğunu belirten Balık, bireysel tedbirlerin bırakılmasıyla kış döneminde solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artış yaşanabileceğini söyledi.

Kışı daha önce yaşayan güney yarım küre ülkelerinde bu tablonun oluştuğunu, Yeni Zelanda ve Avustralya'da solunum yolu enfeksiyonlarının geçmiş yıllara kıyasla 5 kat arttığını aktaran Balık, bu kış ABD ve Avrupa'da da vaka sayılarında önemli artış beklendiğini vurguladı.

Not: Tüm sağlık sorunlarınızda öncelikle doktorunuza danışınız, doktorunuzun verdiği bilgilere göre hareket ediniz.