Son zamanlarda araştırılan hastalıklar arasında RSV hastalığı geliyor. Mevsimsel grip ile diğer hastalıklar karıştırıldığı için araştırmalar devam ediyor. Peki, RSV nedir? RSV belirtileri nelerdir? RSV'den korunmak için neler yapılmalıdır?

Rsv belirtileri nelerdir? sorusu merak ediliyor. Son günlerde herkesin gündeminde olan RSV salgını araştırılıyor. Vatandaşın merakla araştırdığı konu olan RSV hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, RSV nedir? RSV belirtileri nelerdir? RSV'den korunmak için neler yapılmalıdır? İşte detaylar haberimizde...

RSV NEDİR?

RSV virüsü, parainfluenza virüs ailesine mensup olan ve solunum yollarını hedef alan bir RNA virüsüdür. Her yaştan kişiyi enfekte edebilse de özellikle emzirme dönemindeki bebeklerde ve küçük çocuklarda enfeksiyona yol açar. Yetişkinlerde ise hafif soğuk algınlığı semptomları oluştursa da önemli bir sağlık sorununa neden olmaz.

RSV, hava yoluyla veya öksürük sonucu havada asılı kalan virüs içerikli damlacıklar yoluyla bulaşır. Damlacıkların ortamdaki eşyalara bulaşması sonucu, temas yoluyla damlacıkların ağza veya buruna götürülmesi de diğer bir bulaşma yoludur.

Yapılan araştırmalar, RSV'nin çocuklarda en sık görülen akciğer enfeksiyonu etkenlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 57,000'nin üzerinde 5 yaşın altındaki çocukta RSV enfeksiyonu tespit edilmektedir. Bu enfeksiyonlar sıklıkla Eylül ayı ile Mayıs ayı arasında mevsimsel olarak görülür.

RSV'NİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

RSV genellikle hafif, soğuk algınlığı vakalarında görülen belirtilere benzer bulgulara neden olur. Bu doğrultuda; burun akıntısı, halsizlik ve hafif öksürük gibi belirtiler görülür. Bunun yanında küçük bebeklerde ortaya çıkan RSV enfeksiyonuna bağlı belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:•Nefes alıp verme esnasında ıslık sesi: Özellikle soluk verirken duyulabilen veya fizik muayene esnasında tespit edilen, hava yollarının daralması sonucu hava akımının etkisiyle ortaya çıkan ıslık sesi tipiktir.

Hareketlerde azalma: Bebeklerde halsizlik ve yorgunluk, günlük aktivitedeki azalma ile tanınır.•Sarı-yeşil renkli balgamın eşlik ettiği öksürük: Akciğer dokusunun yaygın enfeksiyonu ve havayollarının daralması ile beraber, sarı-yeşil renkli balgam çıkarma ve yoğun öksürük ortaya çıkar.

Ateş: RSV enfeksiyonu sıklıkla yüksek ateşe yol açmasa da havayollarında ek enfeksiyonların ortaya çıkmasını takiben 38 derece ve üzeri ateş gözlemlenebilir.

Nefes almada zorluk ve buna eşlik eden belirtiler: Havayollarının kapanmasına bağlı olarak solunum zorlaşır. Bebeklerde nefes darlığı durumunda çeşitli bulgular ortaya çıkar. Bunlar arasında burun kanatlarının genişlemesi, göğüste çekilmelerin izlenmesi, soluk alışverişinin hızlanması, ileri vakalarda ise dudaklarda ve el-ayak uçlarında morarmalar gözlenir.

Emzirmede güçlük veya emzirme esnasında sık sık yorulma: Bebek yeterli solunum yapamadığı için, emzirme esnasında sık sık ara verme ihtiyacı duyabilir veya emmeyi reddedebilir.

Dehidrasyon bulguları: Enfeksiyon nedeniyle, su kaybına bağlı olarak bebekte dehidrasyon bulguları ortaya çıkar. Bunlar arasında, ağlama esnasında gözyaşının oluşmaması, idrarda azalma, kuru ve soğuk cilt gibi belirtiler yer alır.

RSV'DEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Mevcut durumda RSV'ye karşı geliştirilen bir aşı bulunmamaktadır. Ancak RSV'nin bulaşma yolu hava ve damlacık yoluyla olduğundan, buna yönelik alınacak tedbirler RSV'nin bulaşmasını ve dolayısıyla hastalığın gelişmesini önleyebilir. Bu doğrultuda yapılması gerekenler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Eller sık sık ve bol sabunlu suyla yıkanmalıdır.

Öksürük veya hapşırma anında ağız ve burnun kapatılması son derece önemlidir.

Maske takmak ve kişilerle münasebetlerde mesafe bırakmak bulaşı önler. Yine bu doğrultuda, kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girilmemelidir.

Havlu gibi ortak kullanılmaya müsait eşyaların mümkün olduğunca bireysel kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Temasın yoğun olduğu yüzeyler sık sık dezenfekte edilmelidir.

RSV bulaşının yoğun olduğu mevsimsel dönemlerde, mümkün oldukça çocuklar bakımevi ve kreşlere bırakılmamalı veya buralarda geçirdikleri süre sınırlandırılmalıdır.

Sigara tüketimine son verilmelidir. Sigara dumanının solunması, bebeklerde RSV enfeksiyonu riskini artırır.