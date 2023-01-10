RSV hastalığı nedir? RSV hastalığının belirtileri nelerdir? RSV hastalığından korunmak için neler yapılmalı?

Yetişkinler için soğuk algınlığı kadar rahatsız edici olan RSV çok küçük çocuklar ve yaşlılar için tehlike saçıyor. RSV nin belirtileri Covid-19 hastalığı ile benzerlik göstermesi uzmanları ve ebe beyinleri endişelendiriyor. Peki,RSV hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? RSV hastalığından korunmak içim neler yapılmalı? RSV hastalığı nasıl tedavi edilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Covid- 19 hastalığına benzeyen kamuoyunda RSV hastalığı olarak bilinen solunum yoları enfeksiyonları, Strep A, grip gibi bir dizi bilinen bakteri ve virüs, yeni salgın modelleriyle ortaya çıkarak doktorları ve ebeveynleri endişelendiriyor. Peki, RSV hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? RSV hastalığından korunmak için neler yapılmalı? RSV hastalığı nasıl tedavi edilir? Detaylar haberimizde...

RSV HASTALIĞI NEDİR?

RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs), solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan yaygın, bulaşıcı bir virüstür. Negatif anlamda, tek sarmallı bir RNA virüsüdür. Adını, enfekte hücreler birleştiğinde oluşan sinsitya olarak bilinen büyük hücrelerden alır.

RSV VİRÜSÜNÜN BERİTİLERİ NELERDİR?

RSV genellikle hafif, soğuk algınlığı vakalarında görülen belirtilere benzer bulgulara neden olur. Bu doğrultuda; burun akıntısı, halsizlik ve hafif öksürük gibi belirtiler görülür. Bunun yanında küçük bebeklerde ortaya çıkan RSV enfeksiyonuna bağlı belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Nefes alıp verme esnasında ıslık sesi: Özellikle soluk verirken duyulabilen veya fizik muayene esnasında tespit edilen, hava yollarının daralması sonucu hava akımının etkisiyle ortaya çıkan ıslık sesi tipiktir.•Hareketlerde azalma: Bebeklerde halsizlik ve yorgunluk, günlük aktivitedeki azalma ile tanınır.

Sarı-yeşil renkli balgamın eşlik ettiği öksürük: Akciğer dokusunun yaygın enfeksiyonu ve havayollarının daralması ile beraber, sarı-yeşil renkli balgam çıkarma ve yoğun öksürük ortaya çıkar.

Ateş: RSV enfeksiyonu sıklıkla yüksek ateşe yol açmasa da havayollarında ek enfeksiyonların ortaya çıkmasını takiben 38 derece ve üzeri ateş gözlemlenebilir.

Nefes almada zorluk ve buna eşlik eden belirtiler: Havayollarının kapanmasına bağlı olarak solunum zorlaşır. Bebeklerde nefes darlığı durumunda çeşitli bulgular ortaya çıkar.

Bunlar arasında burun kanatlarının genişlemesi, göğüste çekilmelerin izlenmesi, soluk alışverişinin hızlanması, ileri vakalarda ise dudaklarda ve el-ayak uçlarında morarmalar gözlenir.

Emzirmede güçlük veya emzirme esnasında sık sık yorulma: Bebek yeterli solunum yapamadığı için, emzirme esnasında sık sık ara verme ihtiyacı duyabilir veya emmeyi reddedebilir.

Dehidrasyon bulguları: Enfeksiyon nedeniyle, su kaybına bağlı olarak bebekte dehidrasyon bulguları ortaya çıkar. Bunlar arasında, ağlama esnasında gözyaşının oluşmaması, idrarda azalma, kuru ve soğuk cilt gibi belirtiler yer alır.

RSV HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Mevcut durumda RSV'ye karşı geliştirilen bir aşı bulunmamaktadır. Ancak RSV'nin bulaşma yolu hava ve damlacık yoluyla olduğundan, buna yönelik alınacak tedbirler RSV'nin bulaşmasını ve dolayısıyla hastalığın gelişmesini önleyebilir. Bu doğrultuda yapılması gerekenler şu şekildedir:

Eller sık sık ve bol sabunlu suyla yıkanmalıdır.

Öksürük veya hapşırma anında ağız ve burnun kapatılması son derece önemlidir.

Maske takmak ve kişilerle münasebetlerde mesafe bırakmak bulaşı önler. Yine bu doğrultuda, kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girilmemelidir.

Havlu gibi ortak kullanılmaya müsait eşyaların mümkün olduğunca bireysel kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Temasın yoğun olduğu yüzeyler sık sık dezenfekte edilmelidir.

RSV bulaşmanın yoğun olduğu mevsimsel dönemlerde, mümkün oldukça çocuklar bakımevi ve kreşlere bırakılmamalı veya buralarda geçirdikleri süre sınırlandırılmalıdır.

Sigara tüketimine son verilmelidir.

Sigara dumanının solunması, bebeklerde RSV enfeksiyonu riskini artırır.

RSV HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Direkt RSV virüsün yok edilmesine yönelik bir RSV aşısı, ne yazık ki yok! Ancak hastalığın tedavisi mümkün. Tedavi için genellikle içerisinde RSV antikoru olan bir ilaç kullanılıyor. Bu ilaç RSV virüsü taşıyan bebeğe 30 günde 1 olmak üzere 5 doz haline veriliyor.

Bunun dışında uzmanlar bol sıvı takviyesi, gerekirse oksijen ve solunum cihazı desteği de sağlanabilir. Eğer enfeksiyonlu bir durum söz konusu olursa antibiyotik tedavisi de uygulanabileceğini öne sürüyor.