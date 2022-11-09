Son günlerde herkesin soğuk algınlığı yaşamasının üzerine gündemde olan RSV salgını araştırıldı. Arama motorlarında RSV belirtileri nelerdir? RSV kaç günde iyileşir? RSV nasıl anlaşılır? RSV tedavisi var mı? soruları aratılıyor. Üçlü salgı olarak da adı geçen RSV salgını merak ediliyor. Peki, RSV belirtileri nelerdir? RSV nasıl anlaşılır? İşte RSV virüsü hakkında merak edilenler...

Rsv belirtileri nelerdir? sorusu merak ediliyor. Son günlerde herkesin gündeminde olan RSV salgını araştırılıyor. Vatandaşın merakla araştırdığı konu olan RSV hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, RSV belirtileri nelerdir? RSV nasıl anlaşılır?İşte detaylar...



RSV BELİRTİLER NELERDİR?

Çocuklarda genellikle hapşırma, göz yaşarması, burun akıntısı, hafif ateş gibi bulgularla seyreden RSV, grip ve nezle benzeri yapısıyla dikkat çekiyor. RSV virüsünün bulaşması enfekte salgılar ile doğrudan ve yakın temasla oluşabiliyor. RSV virüsü genellikle kış ve erken ilkbahar aylarında yıllık salgınlar şeklinde görülebiliyor.

RSV NASIL ANLAŞILIR?

Solunum yolu rahatsızlığı ile uzman doktorlara gözüken hastaların akciğerleri dinlenir. Hırıltılı solunum olup olmadığına bakılmasının ardından kan testleri, akciğer grafisi gibi tedbirler alınabilir.

RSV KAÇ GÜNDE İYİLEŞİR?

RSV virüsü kişide soğuk algınlığı etkisi yaratırken, normal grip gibi birkaç gün içerisinde uzman doktorlar tarafından gerekli tedaviler ile geçer.

RSV NEDİR?

Grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetleri olan RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs; tedavisi gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor. Özellikle bebeklerde ve yaşlılarda hayatı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

RSV TEDAVİSİ VAR MI?

Bebekler ve yaşlılarda oral yoldan tedavi zor olabileceğinden ilk olarak destek tedavisi önerilir. Sıvı kaybının yerine konması, solunumun takip edilmesi ve oksijen desteği tedavide önem taşır.









Not: Tüm sağlık sorunlarınızda öncelikle doktorunuza danışınız, doktorunuzun verdiği bilgilere göre hareket ediniz.