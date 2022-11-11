RSV aşısı var mı, hangi aylarda ortaya çıkar? sorusu merak ediliyor. Son günlerde herkesin gündeminde olan RSV salgını araştırılıyor. Vatandaşın merakla araştırdığı konu olan RSV hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, RSV aşısı var mı, RSV hangi aylarda çıkar? RSV nedir? RSV belirtileri nelerdir? RSV'den korunmak için neler yapılmalıdır?

Yapılan araştırmalar, Rsv'nin çocuklarda en sık görülen akciğer enfeksiyonu etkenlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Peki, RSV aşısı var mı, RSV hangi aylarda çıkar? RSV nedir? RSV belirtileri nelerdir? RSV'den korunmak için neler yapılmalıdır? İşte detaylar haberimizde...

RSV NEDİR?

RSV virüsü, parainfluenza virüs ailesine mensup olan ve solunum yollarını hedef alan bir RNA virüsüdür. Her yaştan kişiyi enfekte edebilse de özellikle emzirme dönemindeki bebeklerde ve küçük çocuklarda enfeksiyona yol açar. Yetişkinlerde ise hafif soğuk algınlığı semptomları oluştursa da önemli bir sağlık sorununa neden olmaz.

RSV, hava yoluyla veya öksürük sonucu havada asılı kalan virüs içerikli damlacıklar yoluyla bulaşır. Damlacıkların ortamdaki eşyalara bulaşması sonucu, temas yoluyla damlacıkların ağza veya buruna götürülmesi de diğer bir bulaşma yoludur.

Yapılan araştırmalar, RSV'nin çocuklarda en sık görülen akciğer enfeksiyonu etkenlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 57,000'nin üzerinde 5 yaşın altındaki çocukta RSV enfeksiyonu tespit edilmektedir. Bu enfeksiyonlar sıklıkla Eylül ayı ile Mayıs ayı arasında mevsimsel olarak görülür.

RSV'NİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

RSV genellikle hafif, soğuk algınlığı vakalarında görülen belirtilere benzer bulgulara neden olur. Bu doğrultuda; burun akıntısı, halsizlik ve hafif öksürük gibi belirtiler görülür. Bunun yanında küçük bebeklerde ortaya çıkan RSV enfeksiyonuna bağlı belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:•Nefes alıp verme esnasında ıslık sesi: Özellikle soluk verirken duyulabilen veya fizik muayene esnasında tespit edilen, hava yollarının daralması sonucu hava akımının etkisiyle ortaya çıkan ıslık sesi tipiktir.

Hareketlerde azalma: Bebeklerde halsizlik ve yorgunluk, günlük aktivitedeki azalma ile tanınır.•Sarı-yeşil renkli balgamın eşlik ettiği öksürük: Akciğer dokusunun yaygın enfeksiyonu ve havayollarının daralması ile beraber, sarı-yeşil renkli balgam çıkarma ve yoğun öksürük ortaya çıkar.

Ateş: RSV enfeksiyonu sıklıkla yüksek ateşe yol açmasa da havayollarında ek enfeksiyonların ortaya çıkmasını takiben 38 derece ve üzeri ateş gözlemlenebilir.

Nefes almada zorluk ve buna eşlik eden belirtiler: Havayollarının kapanmasına bağlı olarak solunum zorlaşır. Bebeklerde nefes darlığı durumunda çeşitli bulgular ortaya çıkar. Bunlar arasında burun kanatlarının genişlemesi, göğüste çekilmelerin izlenmesi, soluk alışverişinin hızlanması, ileri vakalarda ise dudaklarda ve el-ayak uçlarında morarmalar gözlenir.

Emzirmede güçlük veya emzirme esnasında sık sık yorulma: Bebek yeterli solunum yapamadığı için, emzirme esnasında sık sık ara verme ihtiyacı duyabilir veya emmeyi reddedebilir.

Dehidrasyon bulguları: Enfeksiyon nedeniyle, su kaybına bağlı olarak bebekte dehidrasyon bulguları ortaya çıkar. Bunlar arasında, ağlama esnasında gözyaşının oluşmaması, idrarda azalma, kuru ve soğuk cilt gibi belirtiler yer alır.

RSV HANGİ AYLARDA ÇIKAR? KİMLERDE, NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

RSV tüm yaş gruplarında görülürken, bebeklerde, bağışıklığı zayıf kişilerde ve yaşlılarda hayati tehlike teşkil ediyor.

Sağlık uzmanları Kasım ile Mart ayları arasındaki sürenin "viral mevsim" olduğunu biliyor ve RSV ile diğer solunum problemleri için buna göre planlama yapmaları gerekiyor.

Üstelik hastalığın etkisi sadece çocuklar üzerinde değil. Yaşlılar ve bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişiler için de RSV, büyük bir tehlike oluşturuyor.

RSV NASIL BULAŞIR?

Diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi, RSV de epey bulaşıcı. Havadan bulaşan virüs hapşırma, öksürme ve öpüşme yoluyla yayılıyor.

Virüsün vücuda gözler, burun veya ağız yoluyla girebileceği belirtiliyor. Aynı zamanda kontamine yüzeylere veya nesnelere dokunduktan sonra yüzlerine dokunan kişilere de bulaşabilir.

RSV genellikle üç ila 8 gün boyunca bulaşıcılığını koruyor. Ancak CDC'ye göre enfekte bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar, virüsü 4 hafta boyunca yaymaya devam edebilir.

RSV AŞISI VAR MI?

RSV aşısı 5 bin TL civarında ücreti bulunuyor. SGK aşıyı karşılamıyor ama raporlu olarak aşı alındığında daha avantajlı ücretle aşı alınabiliyor. Raporla ücrette indirim oluyor mu ya da ne kadarını SGK karşılıyor, bunun cevabınırapor ve reçete ile eczaneye gittiğinizde öğrenmeniz mümkün oluyor.