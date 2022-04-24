RS sözleri! Bartofso X Murda X UZI - RS Şarkı sözleri RS rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler RS ne demek?
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Bartofso, Murda ve UZI 'nin birlikte söyledikleri yeni RS şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 45 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, RS sözleri nelerdir? RS şarkı sözleri nedir? RS rap sözleri ve detaylar yazımızda...
Murda ve Uzi'nin yeni şarkısı Bartofso X Murda X UZI - RS Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri ve detayları merak ediliyor. Bartofso X Murda X UZI - RS (prod. Mystery) şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
BARTOFSO & MURDA & UZI - RS SÖZLERİ
[Giriş Kısmı: Bartofso]
Heb je green sta ik voor je deur maar in kom alleen als er toppen zijn
Milo komt als er hokken zijn
Of ik kom met webb en het is online
Schippers buurt is heel berucht
Maar ze weten goed waar die blokken zijn
Niet getest maar als je test
Maak je kennis snel met de magazijn
[Nakarat Kısmı: Bartofso]
Op de snelweg 280
Als ze rijden in die RS
BLACK on BLACK voor die oevoe
Als se rijd?n in die RS
Zes barkie pk
Als z? rijden in die RS
Popo vind het niet challas
Als ze rijden in die RS
[Kısım 1: Bartofso]
Ben niet verrast ze is op papier ik scheur gelijk ik ben op papier
Ze ziet gelijk wat die poeder doet, ga niet naar huis want ik chossel hier
Normaal gezien werk ik niet met jou maar
Vanavond ben ik jou leverancier
Mijn wijk is een chossel buurt zelfs Popo weet hoeveel packies hier
Stacken tot de dak maar kom van onderkant
Super Congolees ze plukken in mijn land
Nee ze staan niet aan de goeie kant
6.35 in de goeie hand
Tussen love en haat is echt een dunne draad kijk mijn kameraad ben niet op verraad
Mini BOUZ was kind soldaat automatic als die bolle gaat
[Nakarat Kısmı: Bartofso]
Op de snelweg 280
Als ze rijden in die RS
BLACK on BLACK voor die oevoe
Als se rijden in die RS
Zes barkie pk
Als ze rijden in die RS
Popo vind het niet challas
Als ze rijden in die RS
[Kısım 2: Murda]
Gece yattım nezaratte
Ertesi gün Artz'la bi' kanepe
Sabah yazdı her gazete
Murda manşet olmuşmuş, bana ne?
Her işin vardır bir bedeli
Her kölenin de bir görevi
Dedim gang'e: "Parayı bölelim"
Alın önlem zulayı gömelim
Paylaşmam karımı, benim özelim
İlk yüz binimde doldu gözlerim
Çıktım zirveye, seni görmedim
Bütün gang'i yukarı gönderin
Bu gece bütün g-cılar Önder'in
Kimde deste en büyük, gösterin
Çok parladın ama blöfledin, yeah
RS altımda, hep yollarda ve aklımda cash
Eskiden paso trap house, yaptım gece doordash
Üstümde yepyeni fashion, rap game, İbrahim Tatlıses
Kafamda çok var stres, Rotterdam west, sokaklar leş
[Nakarat Kısmı: Bartofso]
Op de snelweg 280
Als ze rijden in die RS
BLACK on BLACK voor die oevoe
Als se rijden in die RS
Zes barkie pk
Als ze rijden in die RS
Popo vind het niet challas
Als ze rijden in die RS
[Kısım 3: UZI]
Ekibim kaliteli, dostlar çok var, her biri deli
Fa-fa-fazla tutmayın beni, buldu dakikam on bini (Paow)
Yok yanımda kalamam, baby çünkü paranoyak ettin beni
Beyaz Tn'ler yeni, shawty, basma si**rler seni
Kalktım yerden, n'api'm doldum, boğuldum dertten
Cane soğuttun hep kendinden
Şimdi ısınmam yansa bile tüm mahalle
Ya-ya-yanlıyo' kızın Nascar gibi ve tamponu inan şahane
Kes sesini kes, çok katlanmaz sabırsız bizim kare
Semtimiz değil Texas, sanki İstanbul bizim fellas
Biz çok gördük, oldunuz mevta
GNG kartel harbiden dangers
Salmadınız bizi amcas, lütfen etmeyelim hiç temas
Çünkü deste dolu benim çantam
Hepsini al bakalım, kimse duymaz
[Nakarat Kısmı: Bartofso]
Op de snelweg 280
Als ze rijden in die RS
BLACK on BLACK voor die oevoe
Als se rijden in die RS
Zes barkie pk
Als ze rijden in die RS
Popo vind het niet challas
Als ze rijden in die RS
RS NE DEMEK?
RS açılımı Rally Sport olarak bilinmektedir. RS, araçlarda bulunan bir özellik türüdür ve yüksek performanslı araçlarda yer almaktadır.