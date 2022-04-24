RS sözleri! Bartofso X Murda X UZI - RS Şarkı sözleri RS rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler RS ne demek?

Murda ve Uzi'nin yeni şarkısı Bartofso X Murda X UZI - RS Youtube'a yüklendi. Şarkının sözleri ve detayları merak ediliyor. Bartofso X Murda X UZI - RS (prod. Mystery) şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

BARTOFSO & MURDA & UZI - RS SÖZLERİ

[Giriş Kısmı: Bartofso]

Heb je green sta ik voor je deur maar in kom alleen als er toppen zijn

Milo komt als er hokken zijn

Of ik kom met webb en het is online

Schippers buurt is heel berucht

Maar ze weten goed waar die blokken zijn

Niet getest maar als je test

Maak je kennis snel met de magazijn

[Nakarat Kısmı: Bartofso]

Op de snelweg 280

Als ze rijden in die RS

BLACK on BLACK voor die oevoe

Als se rijd?n in die RS

Zes barkie pk

Als z? rijden in die RS

Popo vind het niet challas

Als ze rijden in die RS

[Kısım 1: Bartofso]

Ben niet verrast ze is op papier ik scheur gelijk ik ben op papier

Ze ziet gelijk wat die poeder doet, ga niet naar huis want ik chossel hier

Normaal gezien werk ik niet met jou maar

Vanavond ben ik jou leverancier

Mijn wijk is een chossel buurt zelfs Popo weet hoeveel packies hier

Stacken tot de dak maar kom van onderkant

Super Congolees ze plukken in mijn land

Nee ze staan niet aan de goeie kant

6.35 in de goeie hand

Tussen love en haat is echt een dunne draad kijk mijn kameraad ben niet op verraad

Mini BOUZ was kind soldaat automatic als die bolle gaat

[Nakarat Kısmı: Bartofso]

Op de snelweg 280

Als ze rijden in die RS

BLACK on BLACK voor die oevoe

Als se rijden in die RS

Zes barkie pk

Als ze rijden in die RS

Popo vind het niet challas

Als ze rijden in die RS

[Kısım 2: Murda]

Gece yattım nezaratte

Ertesi gün Artz'la bi' kanepe

Sabah yazdı her gazete

Murda manşet olmuşmuş, bana ne?

Her işin vardır bir bedeli

Her kölenin de bir görevi

Dedim gang'e: "Parayı bölelim"

Alın önlem zulayı gömelim

Paylaşmam karımı, benim özelim

İlk yüz binimde doldu gözlerim

Çıktım zirveye, seni görmedim

Bütün gang'i yukarı gönderin

Bu gece bütün g-cılar Önder'in

Kimde deste en büyük, gösterin

Çok parladın ama blöfledin, yeah

RS altımda, hep yollarda ve aklımda cash

Eskiden paso trap house, yaptım gece doordash

Üstümde yepyeni fashion, rap game, İbrahim Tatlıses

Kafamda çok var stres, Rotterdam west, sokaklar leş

[Nakarat Kısmı: Bartofso]

Op de snelweg 280

Als ze rijden in die RS

BLACK on BLACK voor die oevoe

Als se rijden in die RS

Zes barkie pk

Als ze rijden in die RS

Popo vind het niet challas

Als ze rijden in die RS

[Kısım 3: UZI]

Ekibim kaliteli, dostlar çok var, her biri deli

Fa-fa-fazla tutmayın beni, buldu dakikam on bini (Paow)

Yok yanımda kalamam, baby çünkü paranoyak ettin beni

Beyaz Tn'ler yeni, shawty, basma si**rler seni

Kalktım yerden, n'api'm doldum, boğuldum dertten

Cane soğuttun hep kendinden

Şimdi ısınmam yansa bile tüm mahalle

Ya-ya-yanlıyo' kızın Nascar gibi ve tamponu inan şahane

Kes sesini kes, çok katlanmaz sabırsız bizim kare

Semtimiz değil Texas, sanki İstanbul bizim fellas

Biz çok gördük, oldunuz mevta

GNG kartel harbiden dangers

Salmadınız bizi amcas, lütfen etmeyelim hiç temas

Çünkü deste dolu benim çantam

Hepsini al bakalım, kimse duymaz

[Nakarat Kısmı: Bartofso]

Op de snelweg 280

Als ze rijden in die RS

BLACK on BLACK voor die oevoe

Als se rijden in die RS

Zes barkie pk

Als ze rijden in die RS

Popo vind het niet challas

Als ze rijden in die RS

RS NE DEMEK?

RS açılımı Rally Sport olarak bilinmektedir. RS, araçlarda bulunan bir özellik türüdür ve yüksek performanslı araçlarda yer almaktadır.

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