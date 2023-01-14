RS Servis mini onarımda sektör lideri oldu!

RS Servis, Anadolu Sigorta ile yaptığı Mini Onarım iş birliğiyle sektörün pazar lideri unvanını elde etmiş oldu.

RS Servis, Anadolu Sigorta ile yaptığı Mini Onarım iş birliğiyle sektörün pazar lideri unvanını elde etmiş oldu.

12 adet münhasır, 6 adet çoklu olmak üzere 18 farklı sigorta şirketiyle Mini Onarım hizmetlerinde anlaşma sağlayan RS Servis, yüzde 51,4'lük pazar payına ulaştı.

Mobil Parça Onarımında ise 35 sigorta şirketinin tamamıyla iş birliği içerisinde olan RS Servis, yüzde 58'lik payla liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

2022 yılında pandemi koşullarına karşın Mobil Parça Onarımı için ortalama 300 bin yedek parçaya onarım hizmeti sağlayan, Mini Onarım için 1 milyonun üzerinde poliçeye ve 10 binin üzerinde araca hizmet verdiklerini kaydeden RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Sigorta sektörü ile kurduğumuz güçlü iş birlikleri ile hem sigortalıların hem de sigorta şirketlerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeye devam edeceğiz. Önce onarım felsefesiyle çıktığımız yolda bize güvenen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Çok yakında yeni ürün ve hizmetlerimizle yine fark yaratacağız. Sürprizlerimize hazırlıklı olun." açıklamasını yaptı.