Rozbif tarifi! Masterchef Rozbif nedir, nasıl yapılır? Rozbif için gerekli malzemeler! Rozbif hangi yöreye ait?

Masterchef 18 Ekim yarışmasında şefler tarafından Rozbif yapılması istendi. Peki Masterchef Rozbif nasıl yapılır? Rozbif için gerekli malzemeler nelerdir? Rozbif yemek tarifi! Rozbif nasıl yapılır? Rozbif yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Rozbif tarifi oldu. Peki en güzel Rozbif yemek tarifi nasıldır? Rozbif yemeği nasıl yapılır? Rozbif için gerekli malzemeler nelerdir? Rozbif nasıl yapılır? Rozbif için gerekenler neler?

ROZBİF NEDİR?

Rozbif ,kavrulmuş dana etinden yapılan geleneksel bir yemektir. Osmanlı mutfağında da yapılmaktadır.

Yeni Usûl Yemek Kitabın'da Rozbif olarak tarifi verilmiştir.

Tarifi:Sığır etini bolca soğan ile ve biraz sarımsak kendi yağıyla tencerede kızarır bâdehu suyunu tuz ve biber ve biraz domates ile iyice pişirmeli bâdehu çıkarıp soğudup ince dilmeli ve tepsi içine dizmeli üzerine kendi salçasını gezdirmeli.

ROZBİF İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 adet bütün dana bonfile ya da nuar

3 dal taze biberiye

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

2 yemek kaşığı hardal

1 çay kaşığı deniz tuzu

3/4 su bardağı panko (japon ekmeği kırıntısı)

1 tatlı kaşığı esmer şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

ROZBİFNASIL YAPILIR? ROZBİFTARİFİ

Rozbifin kaplaması için; taze biberiye dalları yatay bir şekilde tutulup tersinden uç kısmına doğru çekerek tek tek ayıklanır.

Ayıklanan biberiye parçaları bıçakla inceltilir. Taze çekilmiş renkli tane karabiberle harmanlanır. Baharat karışımı; hardal, esmer şeker ve ince çekilmiş deniz tuzuyla harmanlanır.

Bütün bir dana bonfile üzerine zeytinyağı sürültükten sonra hazırlanan baharat karışımı üzerine yayılır.

Döküm bir tava yüksek ateşte kızdırılmasının ardından bonfile üzerine alınır. Dış kısmında bir kabuk oluşması için yüksek ateşte mühürlenir.

Ön pişirme işlemi yapılan bonfile, alüminyum folyo üzerine serilen yağlı kağıt üzerine konur. Sarma işleminden sonra fırına alınır. Fırında pişirme esnasında çıtırlık kazandıracak Japon ekmek kırıntısı bonfile üzerine serpiştirilir.

220 derece fırında 10-20 dakika arasında pişirilir.

Fırından çıkartıldıktan sonra pişirme kağıdı açılmadan rozbif soğutulur.

NOT: Tütsülü rozbif için fırında pişirmek yerine talaşın isinde nemlendirilerek pişirilir. Burada dikkat edilmesi gereken talaşın alevli olmaması.

Püf noktası: Japon ekmeği kırıntısı yerine galeta unu ya da kurutulmuş beyaz ekmek içi kırıntısı kullanılabilir. Ekmek kırıntısı kullanmadan da baharat karışımıyla rozbif hazırlanabilir.