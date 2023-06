Royal Stone Houses Avrupa 24.'sü oldu

Dünyanın en önemli çevirimiçi seyahat platformu TripAdvisor, 'TripAdvisor Traveler's Choice 2023 Best Of The Best' sonuçlarını açıkladı. Türkiye'den sadece Royal Stone Houses Göreme oteli, Avrupa'nın en iyi oda-kahvaltı otelleri kategorisinde 24. oldu.

NEVŞEHİR Dünyanın en önemli çevirimiçi seyahat platformu olan TripAdvisor turizm camiasının merakla beklediği Traveler's Choice 2023 Best Of The Best sonuçlarını açıkladı.

Dünyanın en büyük dijital seyahat platformlarından TripAdvisor, kullanıcılarının oylarıyla belirlediği 'TripAdvisor Traveler's Choice 2023 Best Of The Best'in sonuçlarını açıkladı. 'Dünyanın En İyi 25 Oteli' kategorisine Türkiye'den iki otel sıralamaya girerken, Türk otelleri 10 farklı kategorinin 8'inde kendine yer buldu. Avrupa'nın en iyi oda-kahvaltı otelleri kategorisinde ise Türkiye'den sadece Royal Stone Houses Göreme oteli dikkat çekti. Oda - Kahvaltı otelleri kategorisinde Türkiye sıralamasında tek olan Royal Stone Houses Göreme oteli Avrupa sıralamasında da 24. oldu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve Kapadokya bölgesinde bulunan Royal Stone Houses Göreme ve Royal Balon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, "Dünyanın en önemli çevirim içi seyahat platformu olan TripAdvisor tüm turizm camiasının beklediği Traveler's Choice 2023 Best Of The Best sonuçlarını açıkladı. Bu ödüller listesinde Kapadokya işletmelerinden ödül alan iki işletme oldu. Bu işletmelerden birisi olan Royal Stone Houses Göreme işletmemiz oda kahvaltı kategorisinde Avrupa 24'üncüsü olarak ödüle layık görüldü. Bu ödülü önümüzdeki yıl da almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Royal Stone Houses Göreme ve Royal Balon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Dinler de, "Dünyada seyahat severlerin en sık kullandığı platform olan TripAdvisor tarafından bu yıl Best Of The Best ödülleri yine dağıtıldı. Royal Stone Houses Göreme işletmemiz Avrupa'nın oda kahvaltı kategorisinde en iyi 24. Oteli seçildi. Kapadokya adına bunlar güzel ve olumlu olaylar. Önümüzde ki yıl da bu tür ödülleri almak için çalışmalarımız devam edecek. Bu ödülün kazanılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.