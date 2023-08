Royal Innovative Kurucusu Boris Volfman: Fındık, kurutulmuş üzüm ve incir ihracatında artış sürüyor

Türkiye her geçen yıl ihracatta yeni bir rekorlar elde ederken, dikkatleri üzerine çeken sektörlerden biri de tarım oluyor.

Tarımsal ürünlerin ihracatından elde edilen gelir son yıllarda artış gösteriyor. Dünyaya ihraç edilen tarım ürünlerinde aslan payını stratejik öneme sahip olan fındık, kurutulmuş üzüm, incir gibi ürünler alıyor.

?Türkiye, özellikle son on yıldır ihracat odaklı bir ekonomi modeli inşa etme hedefiyle yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu çabaların sonucu olarak da her geçen yıl ihracatta tatmin edici büyüme rakamlarına ulaşılıyor. Birçok sektörde büyüme devam etse de tarımsal ürün ihracatındaki artış dikkat çekici seviyelere geldi. Pandemiyle birlikte tarımsal ürünlerin önemini daha çok kavranırken, bu durum her geçen yıl kazancını artıran Türk ihracatçılarının da yüzünü güldürüyor.

"Mandalina ihracatından elde edilen gelir yaklaşık 60 milyon dolar arttı"

Tarımsal ürün ihracatında yaşanan gelişmeleri ve sektörün yarınını değerlendiren Royal Innovative Kurucusu Boris Volfman, "Tarım herkes için olmazsa olmaz bir sektör, sadece ihracatçılar değil, devletler için de stratejik öneme sahip. Hükümetin desteği ve Türkiye'den dünyanın farklı yerlerine tarım ürünleri ihraç eden bizim gibi sektör oyuncularının çabasıyla her geçen yıl tarımsal ürün ihracatında önemli ilerleme kaydediliyor. Mevcut durumu daha somut örneklerle aktarmak gerekirse, TÜİK verilerine göre 2022 yılının ilk 6 ayında mandalina ihracatından elde edilen gelir 167,7milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın aynı dönemindeyse yaklaşık 60 milyon dolar artarak 226,9 milyon dolara ulaştı. Rusya ve Ukrayna, mandalina ihracatımızda en büyük müşteri konumunda yer alırken, onları Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri izliyor" dedi.

"İncir ihracatında artış %10 civarı"

Türkiye'nin stratejik tarım ürünlerinden biri olan incire de değinen Boris Volfman, "İncir, Türkiye'nin en çok gelir elde ettiği ihraç ürünlerinden biri. Bu bereketli ürün 2022 yılının ilk altı ayında ihracatçılara neredeyse 104 milyon dolar gelir elde etme fırsatı sundu. 2023'ün aynı döneminde ise %10 civarı artış göstererek 114 milyon doları aştı. TÜİK rakamlarına göre, Türk incirinin en büyük müşterisi ABD, onu Avrupa ekonomisinin bel kemiği Fransa ve Almanya takip ediyor. Fakat Avrupa pazarı incir açısından hâlâ birçok potansiyel barındırıyor. Önümüzdeki dönemde üretimde artış ve markalaşma hamleleri ile Avrupa pazarında çok daha büyük bir yer elde edeceğimizi öngörüyoruz" şeklinde bilgiler verdi.?

"Fındık ihracatında yüksek büyüme için markalaşma şart"

Dünya fındık dikim alanlarının %75'ine sahip olan ülkemizin fındık ihracatından elde ettiği gelire yönelik değerlendirmelerde bulunan Royal Innovative Kurucusu Boris Volfman, "Türkiye, fındıkta üretim anlamında oldukça avantajlı bir konumda. Elde edilen ihracat geliri de bunu doğruluyor. 2022 yılının ilk altı ayında Türkiye fındık ihracatından 452 milyon dolar gelir elde etmiş. Bu yılın aynı döneminde de 457 milyon dolara yaklaşmış. Türkiye eğer fındıktan daha yüksek gelir elde etmek istiyorsa, markalaşma ve katma değerli ürün üretimine yönelmek zorunda. Aksi takdirde üretimi artırarak gelebileceğimiz yer belli" dedi.

"Avrupa pazarı bizim için biçilmiş kaftan"

Türk tarımsal ürün ihracatçısının Avrupa'daki durumuna dair görüşlerini aktaran Boris Volfman, "Türkiye hem coğrafi konumu, hem bereketli toprakları ve üretim kapasitesiyle Avrupa için vazgeçilmez bir ortak. Örneğin fındık ihracatımızın 119 milyon dolarlık kısmını İtalya'ya, 92 milyon dolarlık kısmını Almanya ve 50 milyon dolarlık kısmını da Fransa'ya gerçekleştirdik. Bu rakamlar, ülkemizin Avrupa pazarına olan hakimiyetinin somut delili. Ancak Türk ihracatçısı hem daha fazla Avrupa ülkesine açılmalı hem de mevcut pazarlarda lider olmak için çaba göstermeli. Bu potansiyele sahibiz" diyerek sözlerini noktaladı.