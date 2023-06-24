Kurban bayramı tatili nedeniyle hava limanlarında yaşanan yoğunluk ve rötarlar, Erzurum Havalimanı'nda da yolcuların tepkisine neden oldu. İstanbul ve Ankara'ya gitmek isteyen yolcular 2-3 ve 5 saat hava limanında beklemek zorunda kaldılar.

Rötarlı uçuşlar yolcuların tepkisine neden oldu

Havalimanında bayram yoğunluğu

ERZURUM - Kurban bayramı tatilinin başlaması ile birlikte otogarlar, hava limanları ve karayollarında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Hava yoluna olan ilgi ve yaşanan rötarlar yolcuların tepkisine neden oldu.

Erzurum Havalimanından İstanbul ve Ankara'ya gitmek isteyen yolcular yaşanan rötar nedeniyle 2-3 ve 5 saat hava limanında beklemek durumunda kaldı. İstanbul uçağının hava trafiği ve yaşanan yoğunluk nedeniyle 3 saat gecikmeli yapılacağını öğrenen vatandaşlar artarda yaşanan gecikmelere tepki gösterdiler.