Rossmann İsrail malı mı? Rosmann hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Rossmann markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Rossmann İsrail malı mı? Rossmann hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Rossmann İsrail malı mı? Rossmann hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Rossmann İsrail malı mı? Rossmann hangi ülkenin, kimin markası?

ROSSMANN HANGİ ÜLKENİN MALI?

Rossmann açıklaması:

2009 yılında girdiğimiz Türkiye pazarında, büyük şehir merkezlerini hedeflediğimiz mağazalaşma sürecine ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Türkiye'de sektörün en büyük markalarından biri konumuna geldik.

Özgün Drogeriemarkt (Kişisel Bakım, Kozmetik ve Sağlık Marketi) konseptine sahip mağazalarımızda cilt ve vücut bakımı, ağız ve diş bakımı, saç bakımı, bebek bakımı, ithal ve yerli parfümler, ev temizliği, organik gıda ürünleri, atıştırmalık gıda ürünleri, sağlık ve hijyen ürünleri, kırtasiye, oyuncak, dekorasyon ve hediyelik eşya kategorilerinden ürünler bulunuyor.

Global ve yerel markaların ürünlerini müşterilerimize "uygun fiyatlarla" sunmak en temel ilkelerimizdendir. Bu ürünler arasında Rossmann Kalite Markaları olarak tanımladığımız, yaklaşık 40 markamız ve bu markalara bağlı 4 bine yakın ürünümüz de bulunuyor.Rossmann Kalite Markaları, üstün kalitelerinin yanı sıra çok uygun fiyatlarıyla da tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Rossmann olarak, hayvanlar üzerinde yapılan deneylere kesinlikle karşıyız ve hayvanlara zarar veren her türlü davranışı doğru bulmuyoruz. Bir vegan için ürün imalatının ve içeriğinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu politikamız gereği Rossmann Kalite Markalarına ait ürünlerden vegan olsun veya olmasın; hiçbirinin üretim aşamasında hayvanları denek olarak kullanmıyor, kullandırtmıyoruz. Ürünlerimizi sadece gönüllü kişiler üzerinde dermatolojik testlerden geçiriyor; hayvan testlerinden kaçınmak için daima kanıtlanmış ve onaylanmış içerikler tercih ediyoruz.

Markaların ekolojik sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını değerlendiren uluslararası değerlendirme ve ödüllendirme kuruluşu "Green Brands", Rossmann Kalite Markalarından Enerbio ve Alterra'yı "Green Brands Germany 2017-18" ödülüne layık görmüştür.