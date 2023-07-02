Rossiya Havayolları, Küba tarifeli uçuşlarını yeniden başlattı

Rossiya Havayolları, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Rusya'ya hava sahalarını kapatmasından bu yana askıya alınan Küba tarifeli uçuşlarının ilkinin dün yapıldığını duyurdu. Uçuşlar haftada iki tarifeli sefer ile yapılacak.

Rossiya Havayolları, uçuşların başlamasıyla ilgili "Moskova ile özgürlük adasının ana tatil beldesi Varadero'yu birbirine bağlayan ilk uçuş, Sheremetyevo Havalimanı'ndan kalktı" açıklamasını yaptı. Rusya'dan Küba'ya yapılacak olan uçuşların, haftada iki tarifeli sefer ile yapılacağı belirtildi. Rossiya Havayolları, Ukrayna'nın işgalinden 4 gün sonra olan 28 Şubat'ta, Küba'ya olan seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.