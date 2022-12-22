Ross ve Yunus maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında Yunus yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor?
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Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maç başlamadan önce ilk 11 ve eksikler merak edildi. Maçta ilk 11'de yer almayan isimlerden olan Ross ve Yunus maçta niye yok merak edildi. Peki, Ross ve Yunus maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında Ross ve Yunus yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor? İşte detaylar...
Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'i belli oldu. Maçta ilk 11'de bulunmayan bazı isimler merak edildi. Peki, Mauro Ross ve Yunus maçta yok mu, neden yok? İşte bilgiler...
Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da oynanacak. Turu geçen takım Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselecek.
Maçta ilk 11 açıklandı.
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Muslera
Dubois
Emin Bayram
Nelsson
Van Aanholt
Torreira
Berkan
Rashica
Mata
Barış Alper
Seferovic
Keçiörengücü'nün ilk 11'i:
Boran
Erhan
Haşim
Batuhan
Muharrem
Mikail
Bekir
Abdullah
Camara
Olawoyin
Ali
Maçta tedavileri devam eden Ross ve Yunus forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Ross, Yunus, İcardi ve Oliviera ilk 11 başlamayacak.