Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ross ve Yunus maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında Yunus yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor?

Gündem Haberleri

Ross ve Yunus maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında Yunus yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor?

Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maç başlamadan önce ilk 11 ve eksikler merak edildi. Maçta ilk 11'de yer almayan isimlerden olan Ross ve Yunus maçta niye yok merak edildi. Peki, Ross ve Yunus maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında Ross ve Yunus yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor? İşte detaylar...

Yine aynı kabus! Galatasaray taraftarının sevgilisi çılgın bedelle yuvadan uçuyorYine aynı kabus! Galatasaray taraftarının sevgilisi çılgın bedelle yuvadan uçuyor
Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün?Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı hangi gün?

Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'i belli oldu. Maçta ilk 11'de bulunmayan bazı isimler merak edildi. Peki, Mauro Ross ve Yunus maçta yok mu, neden yok? İşte bilgiler...

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da oynanacak. Turu geçen takım Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselecek.

Maçta ilk 11 açıklandı.

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera

Dubois

Emin Bayram

Nelsson

Van Aanholt

Torreira

Berkan

Rashica

Mata

Barış Alper

Seferovic

Keçiörengücü'nün ilk 11'i:

Boran

Erhan

Haşim

Batuhan

Muharrem

Mikail

Bekir

Abdullah

Camara

Olawoyin

Ali

Maçta tedavileri devam eden Ross ve Yunus forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Ross, Yunus, İcardi ve Oliviera ilk 11 başlamayacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title