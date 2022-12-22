Ross ve Yunus maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında Yunus yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor?

Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maç başlamadan önce ilk 11 ve eksikler merak edildi. Maçta ilk 11'de yer almayan isimlerden olan Ross ve Yunus maçta niye yok merak edildi. Peki, Ross ve Yunus maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında Ross ve Yunus yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor? İşte detaylar...