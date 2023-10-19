Rosier 8 0 paylaşımı ne? Valentine Rosier 8 0 ceket olayı nedir?
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Rosier'in giydiği ceket, Beşiktaş taraftarlarından tepki topladı. Peki, Rosier 8 0 paylaşımı ne? Valentine Rosier 8-0 ceket olayı nedir? İşte Rosier'ın 8 0'lı kombini!
Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier, 8 ve 0 yazan ceketli fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Hesabında başka paylaşım bulunmayan Rosier'in paylaşımı gündem oldu. Rosier 8 0 paylaşımı ne? Valentine Rosier 8 0 ceket olayı nedir?
ROSİER 8 0 PAYLAŞIMI NE?
Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier, 8 ve 0 yazan ceketli fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Hesabından başka paylaşım olmayan futbolcunun tek paylaşımı olan bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. İşte paylaşım:
VALENTİNE ROSİER KİMDİR?
Doğum: 19 Ağustos 1996 (27 yıl yaşında), Montauban
Valentin André Henri Rosier (d. 19 Ağustos 1996), Guadeloupe ve İtalyan asıllı Fransız futbolcudur. Beşiktaş'ta sağ bek pozisyonunda görev yapmaktadır.