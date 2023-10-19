Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier, 8 ve 0 yazan ceketli fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Hesabında başka paylaşım bulunmayan Rosier'in paylaşımı gündem oldu. Rosier 8 0 paylaşımı ne? Valentine Rosier 8 0 ceket olayı nedir?

ROSİER 8 0 PAYLAŞIMI NE?

Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier, 8 ve 0 yazan ceketli fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Hesabından başka paylaşım olmayan futbolcunun tek paylaşımı olan bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. İşte paylaşım:

VALENTİNE ROSİER KİMDİR?

Doğum: 19 Ağustos 1996 (27 yıl yaşında), Montauban

Valentin André Henri Rosier (d. 19 Ağustos 1996), Guadeloupe ve İtalyan asıllı Fransız futbolcudur. Beşiktaş'ta sağ bek pozisyonunda görev yapmaktadır.