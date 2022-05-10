Rope - Mayıs 8 sözleri! 'Mayıs 8' şarkı sözleri nelerdir? Rope - 8 Mayıs şarkısının tüm sözleri!

Rope - Mayıs 8 şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve vokali Rope'ye aittir.

ROPE - MAYIS 8 ŞARKI SÖZLERİ

Artık çok değişti her şey seni bir kez daha göremem sanırım

Dünleri çoktan unuttum belki gelirsin diye sevdim yarını

Yüzün aklıma gelmese bile seni öptüğüm gamzelerinden tanırım

Beni onlar susturamaz ama sen konuşursan sessiz kalırım

*****

Yüreğimde ki dertleri görsen üzülürsün güldüğümüze bakma

Hiç bir şey eskisi gibi olmaz yalnızlığı fark ettiğin anda

Sen sadece uçurumsun seni sevebilmek zahmet değil anla

Ben seni kazanabilirdim Polat'ın Elif'ini kaybettiği bankta

*****

Sen bizi görmezden geliyorsan ben kalbine saklanabilirim

Yıllardır seni anlatıyorum ama daha ne kadar katlanabilirim

Bütün herkes yalan söylüyorken bildiğim tek bir gerçek var

İnsanlara sevmeyi değil ama sevilmemeyi güzel anlatabilirim

*****

Sen benimle doğmuştun ama başka birisiyle yaşlanacaksın

Sana yazdığım sözleri hiç sana yazmamışım gibi anlatacaksın

Belki de çok yol gideceksin ama hiç bir yere varmayacaksın

Sevilmemek ne demek bunu beni kaybettiğin zaman anlayacaksın

*****

Sana söyleyecek şarkılarım var toprak bizi almadan önce

Kalbimde bir eve sahiptin kırdığın kapıları yakmadan önce

Keşke beni hatırlayabilseydin yapayalnız kalmadan önce

Sana hala aşıktım beni seviyormuş gibi bakmadan önce

*****

Aramıza ördüğün duvarlardan açan çiçekler ölmüş zaten

Heyecanın yok gözlerinde parlayan ışığın sönmüş zaten

Ne kadar çabaladığımı asla bilemez bir bana körmüş zaten

Tanıdığım insan çok değişmiş hatıralarımız ölmüş zaten

*****

Sarhoştum sana yazdım ayrıldığımızdan sonra ki hafta

Herşeyinken hiç bi şey oldum yediremedim bunu kendime asla

İnsanlar çok şey söylediler görenlerde üzüldü hatta

Gerçekten çok kötüydüm ama beni hiç duymadı kalbin inatla

*****

Bana öyle güzel bakma ben sahte gözyaşlarınla yıkandım

Sen gittin diye sevdiğim bütün insanları arkamda bıraktım

Ben zaten sürekli kaybederim beni onlar buradan tanısın

Gökyüzünde hiç bir umut yok beni dünyadan kurtarmalısın

*****

Uzaklarda duyduğum bir ses gibisin sadece üzülme diyor

Şiirler her zaman hatırlanırlar şairler küçümseniyor

Tozlanmış rafların arasında sakladığım bir resmin varmış

Ona tekrar baktım lakin bana eskisi gibi gülümsemiyor

*****

Öyle bir an gelecek beni seni sevdiğim yerden vuramayacaksın

Bir gün çok geç kalacak kaybettiğin beni hiç bulamayacaksın

İnsanlar çok çabuk üzülebilir o yüzden bi tavsiye vereyim

Aklında ki şey gitmekse o kurumuş dalları sulamayacaksın

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