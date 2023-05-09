Türkçe Rap müziğinde dikkatleri çeken isimler arasında yer alan "Rope" lakaplı sanatçının çıkaracağı 9 Mayıs şarkısının çıkış tarihi merak ediliyor. Arama motorlarında Rope - 9 Mayıs ne zaman çıkacak? Rope - 9 Mayıs ne zaman çıkıyor? soruları araştırılıyor.

Rope - 9 Mayıs ne zaman çıkacak? sorusu merak ediliyor. Rap müziğinin sevilen isimleri arasında olan Rope, yeni şarkısının kısa bir kesitini sevenleri ile paylaştı. Şimdilerde ise Rope - 9 Mayıs ne zaman çıkacak? Rope - 9 Mayıs ne zaman çıkıyor? soruları araştırılıyor.

ROPE - 9 MAYIS NE ZAMAN ÇIKACAK?



Her sene Mayıs ayında şarkı çıkartan Rope, bu sene de 9 Mayıs parçasını sevenleri ile buluşturacak. 9 Mayıs parçasının 9 Mayıs günü dinleyiciler ile buluşması bekleniyor.