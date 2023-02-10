Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansın müteahhidi tepkilerin odağı haline geldi. Peki, Rönesans Rezidans kimin, sahibi yakalandı mı? Rönesans Rezidans müteahhit kim?

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Rönesans Rezidans kimin? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansın müteahhidi tepkilerin odağı haline geldi. Peki, Rönesans Rezidans kimin, sahibi yakalandı mı? Rönesans Rezidans müteahhidi kim? Detaylar...

RÖNESANS REZİDANS MÜTEAHHİDİ YAKALANDI MI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ENKAZ, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yerle bir olan rezidans enkazı havadan dronla görüntülenirken, yapının depremde havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği görüldü.

"CENNETTEN BİR KARE" DİYE REKLAMINI YAPTILAR"

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmalar sürdürülürken, inşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan "Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans" notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Rezidansın bulunduğu sokaktaki 12 katlı başka bina da deprem nedeniyle yıkıldı. Rezidans ve diğer apartmanda enkaz altındakileri kurtarmak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Enkazda yakınları olanlar ise yapının yakınında gelecek iyi haberleri bekliyor.