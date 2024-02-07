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Rönesans Rezidans'ın enkazından kurtarılan teknik adam yaşadıklarını anlattı

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Depremin vurduğu Hatay'da bine yakın insanın vefat ettiği ve 'Cenetten bir köşe' denilerek insanlara satılan Rönesans Rezidans'ın enkazından kurtarılan Hatayspor teknik ekibinden Osman Ateş, yaşadıklarını asrın felaketinin yıl dönümünde anlattı.

'Cenetten bir köşe' denilerek satılan Rönesans Rezidans'ın enkazından kurtarılan teknik adam yaşadıklarını anlattı

Hatayspor teknik ekibinden Osman Ateş: "En başta ölümü kabul etmiştim, hiçbir şey yapamıyordum"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da bine yakın insanın vefat ettiği ve 'Cenetten bir köşe' denilerek insanlara satılan Rönesans Rezidans'ın enkazından kurtarılan Hatayspor teknik ekibinden Osman Ateş, yaşadıklarını asrın felaketinin yıl dönümünde anlattı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da binaların çoğu yerle bir olmuştu. Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde, 'Cennetten bir köşe' vaadiyle bilinen Rönesans Rezidans da depremler sonucu yıkılmıştı. Depremde bine yakın insanın hayatını kaybettiği rezidansta, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve teknik ekipte görevli teknik adam Taner Savut da yaşamını yitirmişti. Asrın felaketine ailesiyle birlikte yaşadığı rezidansta yakalanan Hatayspor teknik ekibinden Osman Ateş'te enkazdan 12. saatte kurtarılmıştı.

Felaketin yıl dönümünde Rönesans Rezidans'ın enkazına karanfil bırakan Ateş, enkazdan kurtarılışını ve yaşadıklarını anlattı.

Deprem anında yatakta yatan evladının üzerine kendisini kapattığını belirten Ateş, "Rönesans Rezidans, depremin 15. saniyesinde büyük bir sesle yıkıldı. Çok büyük güçle düştü yere. Ben 8. kattaydım, Atsu bir üst kattaydı. Deprem anında yatakta yatan bebeğimin üzerine kendimi kapattım, 9. kattan aşağıya ayaklarımın üzerine düştüm. En başta ölümü kabul etmiştim, hiçbir şey yapamıyordum. Sonrasında 2. deprem olunca üzerime tekrar betonlar düştü. O anda hissettiklerimi anlatmak mümkün değil" dedi.

Enkazdan çıktığında bölgenin mahşer yeri gibi olduğuna dikkat çeken Ateş, "Sonuna kadar mücadele ettim. Tül perdelere tutunarak eşimi ve çocuğumu üst katlara taşımaya çalışıyordum. Çıktığımızda burası mahşer yeri gibiydi. Her yer vefat etmiş insanlarla doluydu. 4. kattan itibaren ayak bastığımız zemin yok oldu. Bina geriye düştü, yan duvarımız zemin oldu. İnsanlar benim ve eşim gibi kolonun bir yerine sıkışarak hayatta kaldı. Duyguları ifade etmek çok zor. Ben buraya gelince bile kendimi ifade edemiyorum. Konumlanamıyorum bile rabbim kimseye yaşatmasın. Hatay'ı çok sevmiştik, burada yaşamaktan çok mutlu olduk. Günümüz çok güzel geçiyordu. Burayı benimsemiştik, Hatay 2. memleketim gibi olmuştu. Şehri tanıyamıyoruz, çok üzücü bir şey" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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