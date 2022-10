Şu anda WWE için çalışmakta ve RAW brandında güreşmektedir. Hızlı ve Öfkeli filmiyle adından söz ettiren Ronda Rouseykimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Ronda Rousey kimdir? Ronda Rousey kaç yaşında, nereli? Ronda Rousey oynadığı film ve diziler neler? Detaylar haberimizdedir…

RONDA ROUSEY KİMDİR?

Amerikalı profesyonel güreşçi, oyuncu, yazar ve eski karma dövüş sanatçısı ve judocu. Şu anda WWE için çalışmakta ve RAW brandında güreşmektedir. Eski RAW Kadınlar Şampiyonu'dur. Uzun süredir lakabı olarak bilinen, "Rowdy", ismini eski güreşçi Roddy Piper'dan devralmıştır.

Rousey, kariyerine 2010 yılında bir karma dövüş sanatçısı olarak başladı. 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Judo'da altın madalya kazanarak bunu tarihte başaran ilk ABD'li kadın sporcu oldu. Daha sonra King Of The Cage'deki göründü ve Strikeforce'da dövüştü ve Strikeforce Kadınlar Şampiyonu oldu. Rousey, 2012 yılında UFC ile anlaşmaya vardı. UFC'de iki buçuk yıl dövüştüğü hiç kimseye yenilmeyerek çoğu spor yazarı ve yorumcuya göre bir saltanat oluşturdu, ve bu süre içinde tarihin ilk Kadınlar UFC Şampiyonu oldu. Bu kemeri günümüzde de dahil olmak üzere en çok zaman elinde tutan sporcu rekoruna sahiptir. Rousey, ayrıca patlayıcı ve baskın dövüş stiliyle övgüler kazandı. Her zaman dövüşlerinde yaptığı bitirici hareketi olarak kullandığı Armbar hareketiyle tanındı. Daha sonra UFC Hall Of Fame'e seçilerek bunu başaran ilk kadın dövüşü oldu. 2018 yılında Rousey, WWE ile anlaşarak profesyonel güreş alanında bir kariyere başladı.[9] İlk kez WWE'nin ana şovu olarak bilinen WrestleMania 34'de ring'de gözüktü, ve aynı yıl düzenlenen ppv SummerSlam 2018'de Alexa Bliss'i Armbar hareketiyle yenerek güreş kariyerindeki ilk kemerini kazandı.

Rousey, ayrıca dövüş kariyerinin dışında filmlerde oyuncu ve yazar olarak kişisel başarılar elde etti. The Expendables 3 (2014),Furious 7 (2015), ve Mile 22 (2018), filmlerinde rol almanın dışında kendi otobiyografisini anlatan My Fight / Your Fight (2015) kitabını yazdı.

Rousey, karma dövüş sanatlarında kadınlara yönelik uygulanan, beden imajı ve vücut şekli gibi zorlu engellerin kaldırılmasında önemli rol oynadı. Tüm dünyada kadın'ların güçlenmesinin bir sembölü olarak kabul edildi, ve bir kadın olarak karma dövüş sanatları kategorisinde dövüştüğü yıllarda maç başına erkeklerle yarışacak ödemeler alarak kendisi hakkında övgüyle söz edildi. Rousey, ayrıca FOX Sports tarafından 21. yüzyılın en belirleyici sporcularından biri olarak tanımlandı