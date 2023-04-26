Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Ronaldo ve Georgina ilişkilerinde son durum merak konusu oldu. Peki, Ronaldo ve Georgina ayrıldı mı? Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez kavga sebebi ne? İşte detaylar...

8 yıldır dillere destan bir birliktelik yaşayan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez çiftinin ayrılık haberleri gündeme geldi. Ünlü çiftin ilişkilerinde yaşanan son durum araştırılıyor. Ronaldo ve Georgina arasında yaşanan kavganın sebebi araştırılmaktadır. Peki, Ronaldo ve Georgina ayrıldı mı? Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez kavga sebebi ne? Detaylar haberimizde...

RONALDO VE GEORGİNA AYRILDI MI?

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkisinde kötü günler geçiriyor. Rodriguez'in alışveriş bağımlısı olmasından dert yanan Ronaldo'nun yakın çevresine, "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor." dediği ve sevgilisinden ayrılmayı düşündüğünü söylediği iddia edildi.

CRİSTİANO RONALDO VE GEORGİNA RODRİGUEZ KAVGA SEBEBİ NE?

CMTV'de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ilişkileri bitmenin eşiğinde. Sevgilisinin günün büyük kısmını alışveriş merkezinde geçirdiğini belirten Portekizli yıldız, yakın çevresine artık ilişkiyi devam ettirecek sabrının kalmadığını ifade ediyor.