Ronaldo Türkiye'ye yardım etti mi? Sorusu, bir süredir gündemde yer alıyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından yardım kampanyalarına destek vermeyen Cristiano Ronaldo, ilk kez taşın altına eline soktu. Peki, Ronaldo Türkiye'ye yardım etti mi? Ronaldo Türkiye'ye bağış yaptı mı?

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'ye Cristiano Ronaldo'dan yardım eli uzandı. Uzun zamandır yaşanan felakete sessiz kaldığı için eleştirilen Portekizli yıldız, sonunda yardım hamlesinde bulundu. Peki, Ronaldo Türkiye'ye yardım etti mi? Ronaldo Türkiye'ye bağış yaptı mı?

RONALDO TÜRKİYE'YE YARDIM ETTİ Mİ?

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ronaldo, 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi derinden etkileyen deprem sonrası ortaya çıkan trajik görüntülerden oldukça etkilendi. Bunun üzerine harekete geçen Portekizli yıldız, vatandaşlar için harekete geçti. Ronaldo, depremden etkilenen vatandaşlar için bir yardım uçağı gönderdi. Portekizli yıldız ayrıca depremzedeler için kullanılmak üzere çadır, yiyecek, yastık, battaniye, bebek maması ve tıbbi malzemeler gibi ürünler için de ekstra ödeme yaptı.