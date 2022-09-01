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Ronaldo transfer olasılığı yüzde kaç? Ronaldo Fenerbahçe transfer olasılığı!

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Ronaldo transfer olasılığı yüzde kaç? Ronaldo Fenerbahçe transfer olasılığı!

Fenerbahçe'nin asrın transferini gerçekleştirmek için harekete geçtiği ve Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak üzere olduğu iddia edildi. Ronaldo transfer olasılığı yüzde kaç? Ronaldo Fenerbahçe transfer olasılığı! Ronaldo FB'ye transfer olacak mı? Ronaldo transfer söylentileri!

Ronaldo transfer olasılığı merak ediliyor. Fenerbahçe'nin asrın transferini gerçekleştirmek için harekete geçtiği ve Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak üzere olduğu iddia edildi. Ronaldo transfer olasılığı yüzde kaç? Ronaldo Fenerbahçe transfer olasılığı! Ronaldo FB'ye transfer olacak mı? Ronaldo transfer söylentileri haberimizde...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Portekizli yıldızın maaşına dair son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. İki tarafın prensipte anlaştığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun maaşına dair son pürüzlerin çözülmesinin ardından Fenerbahçe'nin transferi açıklayacağı öne sürüldü.

Manchester United'ta eski günlerinden çok uzakta kalan Cristiano Ronaldo'nun adı birçok Avrupa deviyle anıldı. Avrupa'da transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Ronaldo herhangi bir kulüp ile anlaşamazsa, Fenerbahçe'ye gitme ihtimali çok güçlenecek.

Transfermarkt'te yer alan transfer olasılığı şu anda Fenerbahçe için yüzde 46 gözüküyor.

Ronaldo transfer olasılığı yüzde kaç? Ronaldo Fenerbahçe transfer olasılığı!

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