Ronaldo taraftarlara ne yaptı? Ronaldo Arap taraftarlara ne yaptı?
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Al Nassr forması giyen Ronaldo, ezeli rakipleri Al İttihad'a deplasmanda mağlup oldukları maçtan sonra adeta deliye döndü. Peki, Ronaldo taraftarlara ne yaptı? Ronaldo Arap taraftarlara ne yaptı?
Ronaldo, Al İttihad'a mağlup oldukları maçta deliye döndü. Tribünlerin Messi tezahüratıyla çıldıran Ronaldo, el hareketi çekti. Öfkesini kontrol edemeyen Portekizli futbolcu şişeleri tekmeledi. Peki, Ronaldo taraftarlara ne yaptı? Ronaldo Arap taraftarlara ne yaptı?
RONALDO TARAFTARLARA NE YAPTI?
1-0 kaybedilen maçta etkisiz kalan 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, üst üste ikinci maçı boş geçti. Portekiz yıldız sergilediği tavırlarla eleştirileri üzerine çekti.
Mücadelenin bitimiyle adeta deliye dönen Ronaldo'yu futbolcular sakinleştirmeye çalışsa da faydası olmadı. Portekizli futbolcunun öfkesi Ronaldo'nun görüntüleri dünya basınında manşetleri süsledi.
LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ
Al İttihad, Romarinho'nun 80. dakikadaki golüyle 1-0 galip gelerek ligin bitimine 10 hafta kala liderlik koltuğunu Al Nassr'dan aldı. Al Nassr'ın 46, Al İttihad'ın 47 puanı bulunuyor.