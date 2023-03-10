Ronaldo taraftarlara ne yaptı? Ronaldo Arap taraftarlara ne yaptı?

Al Nassr forması giyen Ronaldo, ezeli rakipleri Al İttihad'a deplasmanda mağlup oldukları maçtan sonra adeta deliye döndü. Peki, Ronaldo taraftarlara ne yaptı? Ronaldo Arap taraftarlara ne yaptı?