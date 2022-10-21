Ronaldo takımdan ayrılacak mı? Ronaldo hangi takıma gidecek?

Manchester United'ın son oynadığı Tottenham maçında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmişti. Portekizli yıldızın bu hareketinden sonra hafta sonu oynanacak Chelsea maçında kadroda olmayacağı açıklandı. Futbol severler bu gelişmenin üzerine Ronaldo takımdan ayrılacak mı merak ettiler. İşte Ronaldo'nun yeni adresi...

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ FUTBOLCU CHELSEA MAÇINDA YOK

Premier Lig devinden yapılan açıklamada, " Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

RONALDO HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Birçok kaynak Cristiano Ronaldo'nun artık Manchester United'da forma giymesinin imkânsız olduğunu belirtirken, yeni adresi ile ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldıza sezon başında da ilgi gösteren Napoli'nin Ronaldo ile anlaşmaya varacağı öne sürüldü. Dünyaca ünlü futbolcunun hayranları bu haberlere tepki gösterirken "Bu kadar da düşülmez", "Artık futbolu bırakma zamanı geldi" gibi yorumlar yaptı.