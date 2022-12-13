Dünya devi olan Ronaldo'nun transferi gündemde yer alıyor. Manchester United ile yollarını ayıran yıldız futbolcunun eski takımı olan Real Madrid'e geri döneceği konuşuluyor. Futbolseverler ise merakla Ronaldo Real Madrid'e mi gidecek? Ronaldo Real Madrid'e mi gidiyor? Ronaldo hangi takıma gidiyor? sorularına yanıt arıyor.

Manchester United takımından ayrılmasının üzerine hangi takıma transfer olacağı merak edilenler Ronaldo'nun yeni takımının eski takımı Real Madrid olduğu hakkında iddialar var. Peki, Ronaldo Real Madrid'e mi gidecek? Ronaldo Real Madrid'e mi gidiyor? Ronaldo hangi takıma gidiyor? İşte tüm merak edilenler...

RONALDO REAL MADRİD'E Mİ GİDECEK?

Real Madrid'de Benzema'nın sakatlığı üzerine gözler bonservisi olmayan Ronaldo'ya çevrildi. Ronaldo'nun menajeri olan Jorge Mendes ile Real Madrid'in görüşmeler yaptığı ve Ronaldo'nun eski takımına döneceği yönünde iddialar var. Henüz resmi bir açıklama, görüşme kaydedilmedi.