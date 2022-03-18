Ronaldo PSG'ye mi gidecek? Cristiano Ronaldo M. United'tan ayrıldı mı, yeni takım PSG mi? Ronaldo Messi ile aynı takımda mı olacak?
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Dünyanın en iyi aktif 2. futbolcusu Cristiano Ronaldo sezon sonunda Manchester United'ın ayrılıyor. Yeni takımı ise merak edildi. Bazı kaynaklara göre Ronaldo'nun yeni takımı PSG olabilir. Peki, PSG'ye mi gidecek? Cristiano Ronaldo M. United'tan ayrıldı mı, yeni takım PSG mi? Ronaldo Messi ile aynı takımda mı olacak? İşte bilgiler...
Ronaldo başka takıma mı gidecek? Ronaldo ve Messi aynı takımda mı oynayacak? Ronaldo ve Messi birlikte oynar mı? Sezon başında Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İngiliz devinde umduğunu bulamadı. Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma planı yapan Portekizli yıldız, Paris Saint-Germain'in yolunu tutabilir. Ronaldo Psg'ye mi gidecek? Cristiano Ronaldo M. United'tan ayrıldı mı, yeni takım PSG mi? Ronaldo Messi ile aynı takımda mı olacak? Detaylar yazımızda...
Cristiano Ronaldo sezon sonunda Manchester United'ın ayrılıyor. İngiliz devinde teknik direktör Ralf Ragnick'le problem yaşayan ve takım bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle teknik heyet tarafından zaman zaman ilk 11 başlatılmayan Portekizli yıldıza, Paris Saint-Germain talip oldu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gelecek sezon tüm kozlarını oynayacak olan Fransız devi, Ronaldo ve Messi'yi aynı takımda buluşturmak istiyor.
Akşam'ın İngiliz ve Fransız basınına dayandırdığı habere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Real Madrid'e dramatik bir şekilde elenerek çıldıran PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, gözünü kararttı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu takıntı haline getiren PSG'nin Katarlı iş insanı, bu kez Cristiano Ronaldo'yu takıma getirmek istiyor.
Real Madrid hezimetinin ardından Neymar'ın ayrılma kararı aldığı iddiası sonrası Khelaifi'nin Cristiano Ronaldo'yu gözüne kestirdiği, Lionel Messi ile aynı takımda buluşturmayı hedeflediği öğrenildi.