Ronaldo başka takıma mı gidecek? Ronaldo ve Messi aynı takımda mı oynayacak? Ronaldo ve Messi birlikte oynar mı? Sezon başında Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İngiliz devinde umduğunu bulamadı. Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma planı yapan Portekizli yıldız, Paris Saint-Germain'in yolunu tutabilir. Ronaldo Psg'ye mi gidecek? Cristiano Ronaldo M. United'tan ayrıldı mı, yeni takım PSG mi? Ronaldo Messi ile aynı takımda mı olacak? Detaylar yazımızda...

RONALDO PSG'YE Mİ GİDECEK?

Cristiano Ronaldo sezon sonunda Manchester United'ın ayrılıyor. İngiliz devinde teknik direktör Ralf Ragnick'le problem yaşayan ve takım bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle teknik heyet tarafından zaman zaman ilk 11 başlatılmayan Portekizli yıldıza, Paris Saint-Germain talip oldu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gelecek sezon tüm kozlarını oynayacak olan Fransız devi, Ronaldo ve Messi'yi aynı takımda buluşturmak istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN RONALDO GELİYOR

Akşam'ın İngiliz ve Fransız basınına dayandırdığı habere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Real Madrid'e dramatik bir şekilde elenerek çıldıran PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, gözünü kararttı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu takıntı haline getiren PSG'nin Katarlı iş insanı, bu kez Cristiano Ronaldo'yu takıma getirmek istiyor.

RONALDO VE MESSİ AYNI TAKIMDA OYNAR MI?

Real Madrid hezimetinin ardından Neymar'ın ayrılma kararı aldığı iddiası sonrası Khelaifi'nin Cristiano Ronaldo'yu gözüne kestirdiği, Lionel Messi ile aynı takımda buluşturmayı hedeflediği öğrenildi.

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