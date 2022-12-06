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Ronaldo Portekiz maçında yok mu, neden yok? Cristiano Ronaldo Portekiz Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi?

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Ronaldo Portekiz maçında yok mu, neden yok? Cristiano Ronaldo Portekiz Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi?

Dünya Kupası 2022'de bugün Portekiz'in maçı olacak. Portekiz'in ilk 11'ini gören seyirciler Ronaldo'nun olmadığını görünce, Ronaldo Portekiz maçında yok mu, neden yok? Ronaldo Portekiz Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi? araştırması yaptı. Peki, Ronaldo neden yok? İşte detaylar...

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Ronaldo maçta neden yok? Ronaldo maçta forma giymeyecek mi? Ronaldo Dünya Kupası turnuvasında yok mu, niye yok? Ronaldo Portekiz'de ilk 11'de değil mi, yedek mi başlayacak? Ayrıntılar sizlerle...

Hayır, Ronaldo sakat değil. Sadece ilk 11'de başlamadı. Cristiano Ronaldo bugünkü Portekiz-İsviçre maçına yedeklerde başlayacak.

Ronaldo bu maç yedeklerde başlayacak. Bu yüzden Cristiano Ronaldo bugünkü Portekiz-İsviçre maçında ilk 11'de değil yedeklerde başlayacağı için maçta şimdilik yok. İlerleyen zamanlarda teknik direktör oyuna alabilir.

Diogo Costa

Dalot

Rúben Dias

Pepe

Guerreiro

Otávio

William Carvalho

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Gonçalo Ramos

João Félix

Mustafa Şirin
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