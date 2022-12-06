Ronaldo Portekiz maçında yok mu, neden yok? Cristiano Ronaldo Portekiz Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi?

Dünya Kupası 2022'de bugün Portekiz'in maçı olacak. Portekiz'in ilk 11'ini gören seyirciler Ronaldo'nun olmadığını görünce, Ronaldo Portekiz maçında yok mu, neden yok? Ronaldo Portekiz Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi? araştırması yaptı. Peki, Ronaldo neden yok? İşte detaylar...