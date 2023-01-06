Ronaldo'nun mesajlarının kamuoyuna ulaştırılmasında büyük rol oynayan Mahmud Henan hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Ronaldo'nun tercümanı Mahmud Henan Kürt mü? Ronaldo'nun tercümanı kim, kaç dil biliyor?

Cristiano Ronaldo'nun sözlerini tercüme eden Mahmud Henan, merak konusu oldu. Dünya yıldızının tercümanı Henan hakkında Ronaldo'nun tercümanı kim, kaç dil biliyor? Ronaldo'nun tercümanı Mahmud Henan Kürt mü gibi konular araştırıldı.

RONALDO'NUN TERCÜMANI KİM, KAÇ DİL BİLİYOR?

Mahmud Henan hakkın yer alan bilgilere göre, Efrin'in Raco ilçesine bağlı Cebliya köyünden 1973 doğumludr. AslenKürt olan Henan Spor alanında büyük bir deneyime sahip ve Suudi Arabistan futbolu ile güçlü bağları var.

Mahmud Henan, Sırpça, Hırvatça, İngilizce, Boşnakça, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Kürtçe biliyor.

1999'da Al-Nassr ile çalışmaya başlayan Mahmud Henan, 2002 Dünya Kupası elemelerinde Suudi Milli Takımıyla çalıştı,.

Hanan daha sonra Etihad Cidde'ye katıldı ancak 2007 yılında yeniden Al-Nassr'a tekrar geldi.