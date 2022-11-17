Ronaldo'nun posteri neden kaldırıldı? Olayın iç yüzü ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo'nun dünya gündemine oturan röportajında Manchester United ve teknik direktör Erik ten Hag'ı hedef alması sonrası kulüp, Portekizli yıldızın stat dışında asılı olan posterini kaldırmıştı. Peki, Ronaldo'nun posteri neden kaldırıldı? Ronaldo'nun fotoğrafı neden kaldırıldı?

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Ronaldo'nun posteri neden kaldırıldı? Cristiano Ronaldo'nun dünya gündemine oturan röportajında Manchester United ve teknik direktör Erik ten Hag'ı hedef alması sonrası kulüp, Portekizli yıldızın stat dışında asılı olan posterini kaldırmıştı. Peki, Ronaldo'nun posteri neden kaldırıldı? Ronaldo'nun fotoğrafı neden kaldırıldı? İşte detaylar...

RONALDO'NUN POSTERİ NEDEN KALDIRILDI?

Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası Cristiano Ronaldo'nun stat dışında asılı olan posterinin kaldırılması gündeme oturmuştu. Bu hareketin nedeninin Portekizli yıldızın artık kulüple ilişkisinin kesildiği şeklinde yorumlanırken, gerçek ortaya çıktı. İngiliz devinin Ronaldo görselini kaldırmasının sebebinin, stadyumun Rugby League World Cup etkinliğine ev sahipliği yapacak olması gösterildi.

HERKES TÜM İPLERİN KOPTUĞUNU ZANNETTİ

Manchester United'ın açıklamalarının ardından Cristiano Ronaldo'nun posterini stat dışından kaldırması büyük ses getirmişti. Herkes bu hamleyi Portekizli yıldız ile kulüp arasında tüm iplerin koptuğu şeklinde yorumlarken, gerçek bambaşka çıktı.

STAT, RUGBY TURNUVASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Manchester Evening News'in haberine göre, Old Trafford'un dışında asılı olan Ronaldo görselinin indirilmesinin nedeni, stadyumun Rugby League World Cup etkinliğine ev sahipliği yapacak olması.