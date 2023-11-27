Ronaldo'nun penaltıyı iptal ettirdiği maçı Al-Nassr kazanamadı
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Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Al Nassr, sahasında Persepolis ile 0-0 berabere kaldı. Maçın 2. dakikasında Ronaldo kendisine çalınan penaltıyı "Yanlış karar" diyerek iptal ettirmişti.
Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Persepolis, deplasmanda Al Nassr ile 0-0 berabere kaldı ve Al Nassr'ın ardından gruptan çıkmayı başardı.
RONALDO, PENALTIYI İPTAL ETTİRMİŞTİ
Mücadelenin 2. dakikasında yıldız futbolcu Ronaldo, kendisine çalınan penaltıyı hakeme itiraz ederek iptal ettirmişti.
LAJAMI KIZARDI
Al Nassr forması giyen Ali Lajami, mücadelenin 17. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİLER
Bu sonuça birlikte Persepolis gruptaki puanını 8 yaparak, 13 puanlı Al Nassr'ın ardından gruptan ikinci çıkmayı garantiledi.
Kaynak: Haberler.com / Futbol